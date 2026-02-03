«Удинезе» отдал защитника сборной Грузии Гогличидзе «Уотфорду» в аренду

Саба Гогличидзе отправился в Чемпионшип.

Защитник сборной Грузии в этом сезоне выступал за «Удинезе ». Он был куплен у «Эмполи» за 4 млн евро в августе.

Удинцы приняли решение отдать 21-летнего футболиста «Уотфорду » в аренду до конца сезона. В новой команде Гогличидзе получил 3-й номер.

Статистику выступлений экс-игрока «Торпедо» Кутаиси можно изучить здесь .