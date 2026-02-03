«Удинезе» отдал защитника сборной Грузии Гогличидзе «Уотфорду» в аренду
Саба Гогличидзе отправился в Чемпионшип.
Защитник сборной Грузии в этом сезоне выступал за «Удинезе». Он был куплен у «Эмполи» за 4 млн евро в августе.
Удинцы приняли решение отдать 21-летнего футболиста «Уотфорду» в аренду до конца сезона. В новой команде Гогличидзе получил 3-й номер.
Статистику выступлений экс-игрока «Торпедо» Кутаиси можно изучить здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Уотфорда»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
с одного кармана в другой
Отгрузили в аренду
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем