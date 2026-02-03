«Ренн» арендовал у «Майнца» вингера Нордена до конца сезона

Арно Норден вернулся в Лигу 1.

Об аренде бывшего вингера «Монпелье» сообщил «Ренн». Соглашение с «Майнцем», где француз провел один год, рассчитано до лета 2026-го.

Норден провел 13 матчей в Бундеслиге в этом сезоне, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: staderennais.com