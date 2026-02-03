«Порту» арендовал хавбека «Ренна» Фофана до конца сезона

Секо Фофана перешел в «Порту» из «Ренна».

«Порту» объявил о трансфере Секо Фофана .

Португальский клуб подписал 30-летнего полузащитника на правах аренды из «Ренна ». Опция выкупа в сделку не включена.

В текущем сезоне Лиги 1 ивуариец провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.fcporto.pt/