«Порту» арендовал хавбека «Ренна» Фофана до конца сезона
Секо Фофана перешел в «Порту» из «Ренна».
«Порту» объявил о трансфере Секо Фофана.
Португальский клуб подписал 30-летнего полузащитника на правах аренды из «Ренна». Опция выкупа в сделку не включена.
В текущем сезоне Лиги 1 ивуариец провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.fcporto.pt/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Порту»
4 комментария
Это тот который в Лансе был лучшим и потом уехал в Аль Наср? Если да,то быстро как то угас ,в Лансе лучшим был
Он самый.В Порту сможет реанимировать карьеру В других источниках пишут ,есть опция выкупа
Без опции выкупа.
В Порту получат Фофана до конца сезона
