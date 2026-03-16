Бразилия мечты Анчелотти: без Неймара, но с Винисиусом, Родриго нужен на любой позиции 😮

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти собрал очень интересный вариант «Селесао мечты».

Итальянец считает, что эта команда точно взяла бы ЧМ:

«Дида на воротах. Кафу справа, Эдер Милитао и Тиаго Сильва в центре защиты, а Марсело слева. В полузащите Каземиро и Кака. Я уверен, что кого-то забыл.

На правом фланге Родриго – или любая другая позиция, которую он выберет. Слева Винисиус. Впереди есть много вариантов: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо… Вариантов слишком много».