  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
87

Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»

Рой Кин считает, что «МЮ» должен найти нового тренера вместо Кэррика.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин все еще настаивает на том, что Майкл Кэррик не должен тренировать клуб на постоянной основе.

Сейчас манкунианцы находятся на третьей позиции в таблице АПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.

«Думаю, что есть варианты получше. Да, Майкл отлично справился в тех матчах, в которых принял участие и одержал победы.

Я снимаю перед ним шляпу, и если он получит эту работу летом, то скажу: «Удачи тебе». Но я думаю, что есть гораздо лучшие варианты на должность следующего менеджера «Манчестер Юнайтед».

Думаю, есть варианты получше, вот и все, но он проделал очень хорошую работу. «Манчестер Юнайтед» должен выйти в Лигу чемпионов, но при принятии решения [о следующем тренере] им надо провести собеседования с кандидатами и посмотреть, что есть на рынке.

Большинству игроков нравится временный тренер. Совсем другое дело, когда он должен принимать решения по контрактам, предсезонной подготовке и медицинскому персоналу, трансферам и набору игроков.

В последние несколько месяцев его работа заключалась в том, чтобы выигрывать матчи. Я знаю, что это работа тренера в любом клубе, но у него не было никаких отвлекающих факторов. Конечно, он справлялся, и я отдаю ему должное за это, но если ему поручат эту работу, то на него будут возложены и другие обязанности.

Я думаю, что для того, чтобы руководить «Манчестер Юнайтед», нужен кто-то гораздо более опытный в плане завоевания трофеев, участия в европейских турнирах, а у него этого нет. Возможно, через несколько лет он это приобретет, и тогда он будет в числе претендентов, но тот факт, что он выигрывает матчи прямо сейчас, безусловно, дает ему отличные шансы», – сказал Рой Кин в интервью Sky Sports.

На вопрос о том, к кому среди тренеров «МЮ» стоит присмотреться, Кин ответил: «Тренер хватает. Диего Симеоне и Луис Энрике. Нужно постараться найти лучшего. Тот же Томас Тухель, о котором упомянул «Джейми Реднапп», – добавил Кин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зависть - это вот когда так.
Ответ kokakoka
Ага, а ещё и кандидаты какие. Щас прям условный Симеоне с самой большой зп пойдёт в этот рассадник неадекватных ветеранов, циклов и стеночек с забеганиями.
Ответ kokakoka
Да нет, он тут впринципе правильно рассуждает. Майкл не имеет опыта в еврокубках, текущий сезон только в чемпионате с легким графиком. Следующий год будет с ЛЧ и кубками, аура пропадет и команда начнет показывать свой характер как было раньше (при Сульшере, Тех Хаге, Моуринью).
Можно уже какую-то петицию начать чтобы бывшие игроки МЮ ничего не комментировали, Я готов слушать Карру, Анри, Ричардса, Райта, Терри, Лемпарда, Джерарда но боже отберите у бывших игроков МЮ микрофон, они травят что своих что чужих. 90% негатива в АПЛ генерируется ими
Ответ Aman_1116633627
Ну понятно Скоулза, Кина или Невилла в качестве тренеров клуба никто и не рассматривает и им наверное немного завидно что Кэррик, не такой великий игрок как они, получил такой шанс и справляется
Ответ Aman_1116633627
Английский Спартак)))
С такими результатами не дать шанс Майклу это преступление!
Ответ Аскар Хакимов
Сначала надо дождаться лета, и спросить чего хочет сам Кэррик. А то сыграли 10 матчей - и давай контракт на 150
Уже писали, что Кин не любит Каррика, потому, что тот пришёл в МЮ на его позицию, взял его номер и показал, что в этой роли можно делать больше, чем отрывать ноги соперникам. Видимо с тренерской карьерой примерно те же чувства. Кину явно не нравится, что Каррик-тренер умеет что-то большее, чем орать на игроков и вспоминать "а вот в моё время". А так, не мешайте Каррику. Даже если он не какой-то гений в плане построения игры, он уже явно держит раздевалку, что в МЮ уже является достижением.
Ну я в принципе понимаю, что Кин имеет в виду. Понятно, что сейчас все воодушевлены победами и уверенным третьим местом, но никто не может сказать, как Каррик, например, подготовит команду к новому сезону, как команда будет играть в условиях "игра каждые три дня". Например, Ньюкаслу проиграли как раз играя через два на третий и выглядели откровенно плохо. Каррик же не работал полноценный сезон главным тренером на таком уровне никогда, поэтому вопросы, безусловно, есть.
Ответ Atanvarno
Ну например Сульшер так 3 года кажется тренировал и его МЮ в целом был неплох и как будто с каждым сезоном даже рос, много игрового времени получали свои воспитанники. А потом пришел Роналду и Сульшер просто не смог справиться с его эго, в итоге это сломало всю игру.
Ответ cerberuso
Да, параллели, конечно, есть, но я, честно говоря, не помню, что Кин говорил о назначении Сульшера постоянным тренером :)
Кин: такую личную неприязнь испытываю к Каррику, что кушать не могу
Ветераны МЮ дают прикурить даже ветеранам Спартака.
я фигею как одноклубники поддерживают Кэррика
Кин, Скоулз, Нейвил.
Этим троим нужно запретить разговаривать об МЮ.
Просто стыд. Английский Юран и ко. Все у них не те и все не так. Видите ли Кэррик взял и начал выигрывать, как посмел? Кин запомнится лично у меня как костолом и неадекват на поле, какими бы талантами он не обладал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
