Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин все еще настаивает на том, что Майкл Кэррик не должен тренировать клуб на постоянной основе.
Сейчас манкунианцы находятся на третьей позиции в таблице АПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.
«Думаю, что есть варианты получше. Да, Майкл отлично справился в тех матчах, в которых принял участие и одержал победы.
Я снимаю перед ним шляпу, и если он получит эту работу летом, то скажу: «Удачи тебе». Но я думаю, что есть гораздо лучшие варианты на должность следующего менеджера «Манчестер Юнайтед».
Думаю, есть варианты получше, вот и все, но он проделал очень хорошую работу. «Манчестер Юнайтед» должен выйти в Лигу чемпионов, но при принятии решения [о следующем тренере] им надо провести собеседования с кандидатами и посмотреть, что есть на рынке.
Большинству игроков нравится временный тренер. Совсем другое дело, когда он должен принимать решения по контрактам, предсезонной подготовке и медицинскому персоналу, трансферам и набору игроков.
В последние несколько месяцев его работа заключалась в том, чтобы выигрывать матчи. Я знаю, что это работа тренера в любом клубе, но у него не было никаких отвлекающих факторов. Конечно, он справлялся, и я отдаю ему должное за это, но если ему поручат эту работу, то на него будут возложены и другие обязанности.
Я думаю, что для того, чтобы руководить «Манчестер Юнайтед», нужен кто-то гораздо более опытный в плане завоевания трофеев, участия в европейских турнирах, а у него этого нет. Возможно, через несколько лет он это приобретет, и тогда он будет в числе претендентов, но тот факт, что он выигрывает матчи прямо сейчас, безусловно, дает ему отличные шансы», – сказал Рой Кин в интервью Sky Sports.
На вопрос о том, к кому среди тренеров «МЮ» стоит присмотреться, Кин ответил: «Тренер хватает. Диего Симеоне и Луис Энрике. Нужно постараться найти лучшего. Тот же Томас Тухель, о котором упомянул «Джейми Реднапп», – добавил Кин.
Этим троим нужно запретить разговаривать об МЮ.