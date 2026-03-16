Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»

Рой Кин считает, что «МЮ» должен найти нового тренера вместо Кэррика.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин все еще настаивает на том, что Майкл Кэррик не должен тренировать клуб на постоянной основе.

Сейчас манкунианцы находятся на третьей позиции в таблице АПЛ , набрав 54 очка в 30 матчах.

«Думаю, что есть варианты получше. Да, Майкл отлично справился в тех матчах, в которых принял участие и одержал победы.

Я снимаю перед ним шляпу, и если он получит эту работу летом, то скажу: «Удачи тебе». Но я думаю, что есть гораздо лучшие варианты на должность следующего менеджера «Манчестер Юнайтед ».

Думаю, есть варианты получше, вот и все, но он проделал очень хорошую работу. «Манчестер Юнайтед» должен выйти в Лигу чемпионов, но при принятии решения [о следующем тренере] им надо провести собеседования с кандидатами и посмотреть, что есть на рынке.

Большинству игроков нравится временный тренер. Совсем другое дело, когда он должен принимать решения по контрактам, предсезонной подготовке и медицинскому персоналу, трансферам и набору игроков.

В последние несколько месяцев его работа заключалась в том, чтобы выигрывать матчи. Я знаю, что это работа тренера в любом клубе, но у него не было никаких отвлекающих факторов. Конечно, он справлялся, и я отдаю ему должное за это, но если ему поручат эту работу, то на него будут возложены и другие обязанности.

Я думаю, что для того, чтобы руководить «Манчестер Юнайтед», нужен кто-то гораздо более опытный в плане завоевания трофеев, участия в европейских турнирах, а у него этого нет. Возможно, через несколько лет он это приобретет, и тогда он будет в числе претендентов, но тот факт, что он выигрывает матчи прямо сейчас, безусловно, дает ему отличные шансы», – сказал Рой Кин в интервью Sky Sports.

На вопрос о том, к кому среди тренеров «МЮ» стоит присмотреться, Кин ответил: «Тренер хватает. Диего Симеоне и Луис Энрике . Нужно постараться найти лучшего. Тот же Томас Тухель, о котором упомянул «Джейми Реднапп», – добавил Кин.