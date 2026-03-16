«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»

«Челси» о вердикте АПЛ по нарушениям при Абрамовиче: рады, что вопрос решился.

«Челси» прокомментировал решение по делу о нарушении финансовых правил при бывшем владельце клуба Романе Абрамовиче.

В ноябре 2023 года появилась информация , что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича . Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче в период с 2009 по 2022 год. Сегодня стало известно , что клуб получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы сроком на год с двухлетним испытательным сроком.

«Футбольный клуб «Челси» рад подтвердить, что достиг соглашения с Премьер-лигой в отношении исторических нормативных вопросов, о которых клуб сам сообщил в 2022 году.

Как было объявлено ранее, клуб добровольно и в инициативном порядке раскрыл всем регулирующим органам информацию о возможных нарушениях правил в прошлом, включая неполную финансовую отчетность, которая имела место более десяти лет назад. В ходе масштабного расследования, проведенного Премьер-лигой, клуб в инициативном порядке раскрыл тысячи документов.

Кроме того, когда Премьер-лига направляла запросы о предоставлении информации, клуб оперативно предоставлял исчерпывающие ответы и содействовал всем направлениям расследования, чтобы поддержать сложный и чрезвычайно тщательный процесс.

Кроме того, в ходе расследования клубу были предоставлены дополнительные доказательства от третьей стороны, касающиеся возможных нарушений правил Премьер-лиги, совершенных бывшим сотрудником в ходе небольшого числа сделок с академией. Эта информация была незамедлительно передана в Премьер-лигу самостоятельно.

Клуб хотел бы пояснить, что после тщательного финансового анализа, проведенного Премьер-лигой, был сделан вывод, что «ни при каких обстоятельствах «Челси» не превысил бы максимально допустимый убыток в размере 105 миллионов фунтов за трехлетний период, предусмотренный правилами». Соответственно, не существует сценария, при котором клуб мог бы нарушить применимые ограничения правил прибыльности и устойчивого развития Премьер-лиги в течение соответствующих сезонов.

С самого начала процесса клуб относился к этим вопросам со всей серьезностью, оказывая полное содействие всем соответствующим регулирующим органам. Клуб приветствует признание Премьер-лигой «исключительного сотрудничества» и того, что «без этого добровольного раскрытия информации и самоотчета ряд нарушений правил Премьер-лиги, возможно, никогда не привлекли бы внимания лиги».

Клуб полностью принимает условия соглашения, подробная информация о которых опубликована на сайте Премьер-лиги. Для ясности: девятимесячное ограничение на регистрацию игроков академии вступает в силу немедленно, но только в отношении игроков академии, которые ранее были зарегистрированы в другой лиге или клубе EFL в течение предыдущих 18 месяцев. Это не распространяется на действующих игроков «Челси», иностранцев или игроков, которые впервые подают заявку на регистрацию в возрасте до 9 лет.

Мы рады, что вопрос решен», – говорится в заявлении «Челси ».