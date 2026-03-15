«Барселона» разнесла «Севилью» – 5:2! Рафинья сделал хет-трик, Канселу и Ольмо тоже забили

«Барселона» разгромила «Севилью».

«Барселона » крупно обыграла «Севилью» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рафинья Диас открыл счет ударом паненкой с пенальти на 9-й минуте. На 21-й хавбек «Барсы» снова забил пенальти. Дани Ольмо сделал счет разгромным на 38-й. В конце первого тайма Хоакин Мартинес Гауна отыграл один мяч.

На 51-й Рафинья сделал хет-трик, забив с игры. Жоау Канселу забил на 60-й. Джибриль Соу забил на 92-й.

