  • «Барселона» разнесла «Севилью» – 5:2! Рафинья сделал хет-трик, Канселу и Ольмо тоже забили
«Барселона» крупно обыграла «Севилью» (5:2) в 28-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рафинья Диас открыл счет ударом паненкой с пенальти на 9-й минуте. На 21-й хавбек «Барсы» снова забил пенальти. Дани Ольмо сделал счет разгромным на 38-й. В конце первого тайма Хоакин Мартинес Гауна отыграл один мяч.

На 51-й Рафинья сделал хет-трик, забив с игры. Жоау Канселу забил на 60-й. Джибриль Соу забил на 92-й.

Ла Лига Испания. 28 тур
15 марта 15:15, Камп Ноу
Барселона
5 - 2
Севилья
  Соу
Рафинья   Гави
82’
78’
Агуме   Буэно
70’
Ньянзу   Кастрин
Берналь   Касадо
67’
Бардагжи   Ямаль
67’
Жоау Канселу   Араухо
66’
  Жоау Канселу
60’
  Рафинья
51’
46’
Кармона   Эджуке
Педри   Фермин Лопес
46’
46’
Адамс   Мопе
46’
Суасо   Варгас
45’
+3’
  Мартинес Гауна
  Ольмо
38’
37’
Суасо
  Рафинья
21’
  Рафинья
9’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт, Ольмо, Берналь, Педри, Рафинья, Левандовски, Бардагжи
Запасные: Маркес, Ямаль, Кочен, Араухо, Касадо, Гави, Кортес, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Ферран Торрес, Шченсны, Фермин Лопес
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Ньянзу, Гудель, Хуанлу Санчес, Соу, Агуме, Мартинес Гауна, Санчес, Кармона, Адамс
Запасные: Кастрин, Варгас, Мопе, Янузай, Эджуке, Буэно, Жордан, Менди, И. Ромеро, Нюланд, Аспиликуэта, Гаттони
Фанатам Реала, которые жалуются на второй пенальти, можно предложить только одно - отдать Тчуамени Севилье. Ведь его рука в штрафной ни считается нарушением)
Ну да, раз Лапорта ныл, то что Реалу пенки ставят, Барсе не должны. Подумаешь то, что до сегодняшнего матча Реал пробил 19 пенальти во всех турнирах, а Барса 11)
все таки Барселона в разы красивее играет чем Реал, особенно когда все в порядке.
Причём сегодня были "не все в порядке")
абсолютно верно!++
Как же болельщики Барселоны уважают своих игроков, стоя приветствуют, реал же на Сантьяго бернабеу освистывает своих игроков, чувствуете разницу?! Поэтому Барселона больше чем клуб!
Просто унизил и уничтожил сливочное лобби👍👍👍
да 😁
Победы Барсе 🔵🔴 даже без разгрома, просто - победы 🚩. Ответка в ЛЧ в среду важнее.
Реал Мадрид тоже встаньте , Ваш господин выходит Гави
Этого инвалида скоро выпнут из команды, скриньте))
В Мадриде сохранится - 4.. Как бы не хотели некоторые.. 😄
Барсе сыграть уверенно и обыграть дома Севилью!
Вот барса была бы машина если бы был нормальны нападающий …
Тюкавин?
Победы и отрыв в 4 очка !)
У белых сегодня траур🤣
8 марта у них прошло, последний выходной, праздники позади и любимая наша барса сегодня была на высоте 🔥
