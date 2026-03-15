  • «Рубин» разгромил «Локомотив» – 3:0! Ненахова удалили в первом тайме, Кузнецов, Тесленко и Вуячич забили
«Рубин» разгромил «Локомотив» – 3:0! Ненахова удалили в первом тайме, Кузнецов, Тесленко и Вуячич забили

«Локомотив» разгромлен «Рубином».

«Рубин» крупно обыграл «Локомотив» (3:0) в 21-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игор Вуячич открыл счет на 23-й минуте. Максим Ненахов получил вторую желтую на 44-й и был удален. На 55-й забил Егор Тесленко. Даниил Кузнецов сделал счет разгромным на 70-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
15 марта 16:00, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
3 - 0
Локомотив
Матч окончен
90’
+1’
Мялковский
Ходжа   Иванов
84’
80’
Батраков
78’
Ньямси
Грипши   Зотов
75’
Рожков   Нижегородов
75’
72’
Фассон   Рамирес
72’
Руденко   Мялковский
72’
Воробьев   Вера
  Кузнецов
70’
62’
Карпукас   Комличенко
Йочич   Кузнецов
62’
Тесленко   Грицаенко
62’
61’
Воробьев
  Митрюшкин
55’
Тесленко
50’
46’
Бакаев   Сильянов
2тайм
Перерыв
44’
Ненахов
Артига
36’
  Вуячич
23’
22’
Ненахов
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Ходжа, Кузяев, Йочич, Безруков, Грипши
Запасные: Кабутов, Апшацев, Зотов, Кеняйкин, Лобов, Иванов, Моторин, Нигматуллин, Грицаенко, Кузнецов, Мукба, Нижегородов
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьев
Запасные: Лантратов, Погостнов, Годяев, Комличенко, Салтыков, Вера, Мялковский, Чевардин, Рамирес, Сарвели, Сильянов, Тимофеев
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ну и где вся эта шушера про нашу тренерскую школу? Где Семшов, Юран? Плохо Артига команду подготовил? Это ещё Даку считай нет.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Даку, Иву, Шабанхаджай - зарекомендовавшие себя игроки старта сегодня отсутствовали. И ещё помимо них несколько игроков. Это круто, что команда становится Дакунезависимой
Рубин после ухода Рахимова совсем другой командой стал
Ответ ivaaa
Рахимов везде ставил держисраку, а сейчас команда играет в атакующий футбол.
Ответ ivaaa
Точно
Насчёт второй жёлтой очень спорно конечно
Ответ Рубин2003
Там должна быть ЖК за симуляцию
Ответ Рубин2003
Да что там спорного? Не было жёлтой
Цирк 🤡! Он его даже не каснулся! За что красная?
Ответ Владимир
Малютка об свои ноги зацепился, а вар даже не стал смотреть , прикольно
Ответ VanyaVanya063
вар не смотрит вторую желтую, выучите регламент
А сколько было вопросов про отставку Рахимова? Вот он ответ...хлопнули сначала Краснодар,а теперь еще и паровозников.
Ответ Аристафан
Это о том что главное тренер или футболисты
Ответ Аристафан
Поляны нормальные будут и Рубин будет сменять ничьи и поражения. Не велика заслуга на своем огороде обыгрывать топов
Рубин с победой. Второй комментатор мог бы не так откровенно радоваться за своих
Ответ s_kapa
Ну нужно баланс соблюдать с Шнякиным которым топит за локо весь матч
Ответ s_kapa
Если вы про второго комментатора Титова, то он наш, казанский. Так что, ему простительно
Какого албанца купил Рубин!Грипши...эх
Ответ жан габен 70
Грипши реально хорош
Ответ жан габен 70
Баку посоветовал. Парень очень очень неплох
Да, нет слов. Вторая желтая просто придумана судьёй.
Режиссер трансляции сегодня ужасный, не дает нормальных повторов, дурацкие крупные планы
Ответ s_kapa
Офигеть, игра давно идёт, а этот дятел показывает нарезку финтов Грипши
Вперёд, Локомотив !🚂
