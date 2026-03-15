Обляков после 4 поражений ЦСКА кряду в РПЛ: сделаем все, чтобы исправиться.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после матча с «Балтикой» (0:1).

Армейцы потерпели в РПЛ 4-е поражение подряд.

«Всегда сложно что‑то говорить или писать после таких неудачных и тяжелых матчей. После них хочется закрыться от всех, остаться наедине с собой, разобраться, почему так происходит, и просто молча работать над собой.

Но у нас есть вы – наши болельщики. Мы слышим ваши эмоции, видим ваше разочарование и разделяем его. Спасибо, что остаетесь с нами даже после таких матчей.

Обещаем: мы сделаем все, чтобы исправиться, вернуть те эмоции, ради которых вы приходите на стадион и включаете трансляцию», – написал Обляков.