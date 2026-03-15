55

Обляков после 4 поражений ЦСКА кряду в РПЛ: «Сделаем все, чтобы исправиться»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после матча с «Балтикой» (0:1).

Армейцы потерпели в РПЛ 4-е поражение подряд.

«Всегда сложно что‑то говорить или писать после таких неудачных и тяжелых матчей. После них хочется закрыться от всех, остаться наедине с собой, разобраться, почему так происходит, и просто молча работать над собой.

Но у нас есть вы – наши болельщики. Мы слышим ваши эмоции, видим ваше разочарование и разделяем его. Спасибо, что остаетесь с нами даже после таких матчей.

Обещаем: мы сделаем все, чтобы исправиться, вернуть те эмоции, ради которых вы приходите на стадион и включаете трансляцию», – написал Обляков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Облякова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoИван Обляков
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стандарты Облякова отдельный вид искусства - один удачно, 20-ть в руки вратарю или не добивает куда надо. Заберите у него стандарты.
Ответ Alex-Ibra
Дело не в Облякове. Дело в построении! Челестини сейчас не в Европе тренирует. У нас надо быть по-жестче с игроками.
Ответ Alex-Ibra
Помнится в матче с Ахматов Обляков не играл. Так вообще некому было подавать угловые и пробивать штрафные. Ты бы уроками лучше занялся, специалист.
На поле потому что нужно злыми и заряженными выходить, как с Краснодаром. Талалай хоть и было психованное, но на матч настраивает как на последнюю битву.
Как можно вернуть утраченные шансы на чемпионство? Уговорить конкурентов не побеждать? Вопрос риторический.
Ответ Brennet
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Так не у них же юбилей
Я просто не понимаю, как эти тракторные усики постоянно играют в основе. Пас поперек - пас назад. Раз в год выстрелит и всё. Хотя уже и раз в год перестал.
Ответ Тутти Фрутти
Он в последние минуты запорол штрафной и угловой - сил не было мяч поднять(!), ну тогда к мячу не подходи, пусть мотор-Кисляк бьет, пенальти забить уже не может, достал уже "обрез" этот, подарить вслед за Дивеевым Зениту и забыть!
Ответ Ник Прост
Подарков не берем. Только обмен. На Соболева.
Иван, просто при подаче угловых, штрафных, ну посильнее просто мяч нужно закручивать. Вопросов нет, спасибо Акинфееву, за Вас всех вчера сказал. Болельщики всегда с Вами, мы одна семья, одна команда. Мы ЦСКА - мы победим. Когда-нибудь, надеюсь.
Мистер серун вчера на 17 минуте два привоза на свои ворота сделал как всегда в своем стиле ,повезло . что не забили. но во втором тайме таки организовал гол, Обляк яркий пример паспортиста который не развивался без конкуренции , все эти разговоры о том что он много черновой работы выполняет и . что он лидер и технарь фуфло, ненавижу это днище овальное
Ответ qiqe
Обляков гол организовал?
Ты что куришь?
Ответ qiqe
Это днище уже почти 8лет в ЦСКА! Абсолютно пустой и бесполезный игрок! Гончаренко подложил нам свинью на долгие годы, перетащив его вместе с собой из Уфы! Ну и Баринов оказался абсолютным мертвецом по этим трём играм что сыграл! Только сплошные западляки от него! Вчера сука, ну накосячил ты, так сделай потом тактический фол! Дёрни этого Хиля за майку, останови! Максимум за это жёлтая карточка! Бежал трусцой и сопровождал... Больно всё это видеть но любовь моя никогда к ЦСКА не иссякнет!!!
То есть, до этого вы делали не всё? 😁
Обляков, ну вы уж постарайтесь! А то негоже, так играть!
В радости и грусти мы ЦСКА мы одно целое ❤️Верим в Команду!!! 🎊🎉 ЦВБП!!! 💪💪💪 И помним любая тёмная полоса заканчивается....
Ответ Андрей Бирюков
...пусть иногда и вместе с Чемпионатом.
Что вы можете обещать? Вас Дуремар опять заставит играть с парой бразилов в центре и Мусаев впереди, и что? Заряженность это важно, но и гибкая тактика важна, а её нет и в помине. Если Мусаев хорошо борется, как говорит тренер, пусть в борьбу идёт, а не в футбол. А Бара с Рейсом со скамьи наблюдают, как играет Лукин и Данилов. Лукин с его видением поля может и опорного сыграть не хуже Бара.
Ответ bryce
А ты думаешь, что аргентинское полено Гонду чем-то лучше Мусаева? Он вообще пустое место. Кто и зачем его припёр в ЦСКА непонятно.
Ответ igor.igorev
Ещё и на Дивеева обменяли. Это ппц. Своего фронтмена взяли и продали за копейки в обмена на не забивного Гонду. Сами взяли и свои шансы на медали отдали.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
