Вальверде набрал 21-е очко по «гол+пас» в сезоне за «Реал», побив свой рекорд
Хавбек «Реала» Федерико Вальверде забил гол в матче Ла Лиги с «Эльче» (4:1).
Уругваец набрал 21-е (9+12) очко в сезоне за мадридский клуб во всех турнирах по системе «гол+пас» в 46 играх, побив свой рекорд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
12 комментариев
Как говорила её жена:Феде,начинает блистать, когда она беременна.
Забавно, что он при этом довольно долго играл правого защитника.
На этой позиции сделал приличное количество голевых передач. На какой бы позиции не играл, все равно тяготит к атакующей финальной трети поля.
Прикол еще в том что вальверде лучший правый защитник в реале, если играет на этой позиции. Он и в атаке и в защите превосходит и трента и карвахаля. Если из Вальверде сделать правого защитника профильного, то у него конкурентов не будет даже
Просто лучший игрок Реала последних лет.
Фигасе, и это в сезоне, где первая его половина для игрока уровня Феде в целом вышла слабой. GOAT!
Тащит команду, Вини опять подсдал немного
Немного ? Он же никакой. После смазаной пенки с Сити вообще потерялся.
Помнится, одному эфиопу Золотой мяч хотели выносить за 7 голов в Ла Лиге)))
Но не очко обычно губит, а к 11 туз
Хотят этого или нет, но теперь Вальверде точно будут принимать как топа
