Вальверде набрал 21-е очко по «гол+пас» в сезоне за «Реал», побив свой рекорд

Вальверде побил свой рекорд результативности в «Реале» за сезон.

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде забил гол в матче Ла Лиги с «Эльче» (4:1).

Уругваец набрал 21-е (9+12) очко в сезоне за мадридский клуб во всех турнирах по системе «гол+пас» в 46 играх, побив свой рекорд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Как говорила её жена:Феде,начинает блистать, когда она беременна.
Забавно, что он при этом довольно долго играл правого защитника.
Ответ ArnoNeputevy
На этой позиции сделал приличное количество голевых передач. На какой бы позиции не играл, все равно тяготит к атакующей финальной трети поля.
Ответ ArnoNeputevy
Прикол еще в том что вальверде лучший правый защитник в реале, если играет на этой позиции. Он и в атаке и в защите превосходит и трента и карвахаля. Если из Вальверде сделать правого защитника профильного, то у него конкурентов не будет даже
Просто лучший игрок Реала последних лет.
Фигасе, и это в сезоне, где первая его половина для игрока уровня Феде в целом вышла слабой. GOAT!
Тащит команду, Вини опять подсдал немного
Ответ Артем Гавин
Немного ? Он же никакой. После смазаной пенки с Сити вообще потерялся.
Помнится, одному эфиопу Золотой мяч хотели выносить за 7 голов в Ла Лиге)))
Но не очко обычно губит, а к 11 туз
Хотят этого или нет, но теперь Вальверде точно будут принимать как топа
Материалы по теме
«Реал» разгромил «Эльче» – 4:1. Вальверде забил в 3-й игре подряд, Гюлер положил со своей половины
14 марта, 21:59
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
14 марта, 21:04
Анри об игре Вальверде против «Сити»: «Он был Тюрамом, Бергкампом, Макелеле. Федерико всегда сияет. Он играл защитника, опорника, «десятку» – осталось только выйти на позиции вратаря»
12 марта, 20:03
Рекомендуем
Главные новости
Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости
59 минут назад
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)
9 минут назад
Президент «Рубина» после 3:0 с «Локо»: «Отличная игра. Довольны работой Артиги»
26 минут назад
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
40 минут назад
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
54 минуты назад
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
сегодня, 03:52
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
сегодня, 03:38
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
сегодня, 03:13
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Рекомендуем