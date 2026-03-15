«Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом» – 1:1. Ришарлисон сравнял на 90-й

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль » и «Тоттенхэм » сыграли вничью (1:1) в 30-м туре АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Энфилд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Доминик Собослаи открыл счет на 18-й минуте ударом со штрафного. Ришарлисон сравнял на 90-й.

