97

«Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом» – 1:1. Ришарлисон сравнял на 90-й

Игра проходила на стадионе «Энфилд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Доминик Собослаи открыл счет на 18-й минуте ударом со штрафного. Ришарлисон сравнял на 90-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 30 тур
15 марта 16:30, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
1 - 1
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
90’
+6’
Ришарлисон   Роузвелл
Мак Аллистер   Кьеза
90’
+1’
90’
  Ришарлисон
Гакпо   Ньони
83’
76’
Спенс   Олусеси
75’
Тель   Коло-Муани
Виртц   Джонс
64’
Нгумоа   Экитике
64’
Фримпонг   Салах
64’
56’
де Соуза   Симонс
48’
Тудор
2тайм
Перерыв
  Собослаи
18’
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Виртц, Фримпонг, Гакпо
Запасные: Джонс, Салах, Мамардашвили, Конате, Рэмзи, Кьеза, Керкез, Ньони, Экитике
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, Дрэгушин, Данзо, Порро, Тель, Сарр, Грэй, де Соуза, Соланке, Ришарлисон
Запасные: Роузвелл, Олусеси, Остин, Коло-Муани, Уилсон, Симонс, Кински
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoДоминик Собослаи
logoРишарлисон
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игра на Энфилде, демотивированный соперник с тренером, который на грани увольнения, отсутствие нескольких игроков основы у соперника - снова всё против Ливерпуля...
Ответ cpu1500
Уже не первый слив перед соперником с самого дна таблицы...
Ответ cpu1500
нескольких ? там пол состава натурально нет
Тактика Слота в этом сезоне - перепасовка вдоль поля весь матч и гол со штрафного Сабослаи
Надеюсь Слота сразу же после матча уволят
Ответ Евгений Колодкин
Размечтался. У него багаж.доверия)
Выкрал у Юргена...
Ответ Евгений Колодкин
После Галатасарая
Физрук физрука в беде не бросит.
Может, пора уже Слота уволить?
Доигрались. Нет слов. Как они с такой игрой собираются Сарай проходить…
Ответ AndrewBegoun
а кто сказал, что они собираются Сарай проходить???
Ответ Vlad Ivanov
Мучения будут с галатасараем
Слот голландский Тудор
Уверен был на 100% процентов, что этим все и закончится, если Ливерпуль второй не забьет.

Одна из самых главных слотовских поломок - это потери очков в концовках, в то время как Ливерпуль всегда славился обратным.

Огромной ошибкой руководства будет оставить Слота у руля по окончании сезона, прошляпив еще к тому же Хаби
Ответ Мятный Жмых
Его точно не оставят, разве что если ЛЧ выиграет, а с такой игрой это маловероятно
Ответ Мятный Жмых
Кажется, что Алонсо одного братства со Слотом.
1 очко в двух матчах с командами чемпионшипа. Какой позор
А лысый шарлатан мог бы на четвертое место заскочить . Но футбольный бог видит , что четверка это не для шарлатанов ...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
20 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
34 минуты назад
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
59 минут назад
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Рекомендуем