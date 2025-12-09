🙌 «Это была суперкоманда». Марсело и Касильяс вспомнили разгром от «Барсы» в 2010-м

Легенды «Реала» Икер Касильяс и Марсело вспомнили яркие моменты карьеры в Ла Лиге.

Обсудили они и не самый приятный эпизод. Касильяс спросил у защитника: «Какой матч был самым сложным в твоей жизни?»

– Поражение от «Барсы» со счетом 5:0 на «Камп Ноу» в 2010-м. Черт, мы даже мяча не видели, у нас словно были завязаны глаза в тот день. Я спросил себя: Что происходит? Боже мой, там были Хави, Иньеста, Месси, Педро, все!»

– Мы играли против лучшей «Барсы» в истории».

– Педро. Многие люди его не помнят. Но он был очень сильным.

– Честно говоря, это была суперкоманда.

Напомним, в 2010-м «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:0 в 13-м туре Ла Лиги. Голами отличились Хави, Педро, Жеффрен Суарес и дважды Давид Вилья.