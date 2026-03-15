У Головина 2 гола и 4 ассиста в 5 последних матчах. Хавбек «Монако» забил «Бресту»

Александр Головин забил во втором подряд матче за «Монако».

Полузащитник «Монако » Александр Головин забил во втором матче подряд.

Российский футболист поразил ворота «Бреста » в игре 26-го тура Лиги 1 (2:0). Ранее он отличился в матче с «ПСЖ» (3:1).

Всего на счету Головина 2 гола и 4 результативных паса в 5 последних матчах за монегасков во всех турнирах. Подробную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь .