У Головина 2 гола и 4 ассиста в 5 последних матчах. Хавбек «Монако» забил «Бресту»
Александр Головин забил во втором подряд матче за «Монако».
Российский футболист поразил ворота «Бреста» в игре 26-го тура Лиги 1 (2:0). Ранее он отличился в матче с «ПСЖ» (3:1).
Всего на счету Головина 2 гола и 4 результативных паса в 5 последних матчах за монегасков во всех турнирах. Подробную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
38 комментариев
У Сани просто дома комп сломался.
Просто багаж физрука закончился.
Смотрел игру, Александр в отличной форме, бегает, точно пасует, пяточки проходят, в отбор идет, партнерам постоянно подсказывает. Во фланг теперь его не запирают, приятно смотреть просто
Я уже говорил: человек, который ставит Головина на фланг вызывает сомнения в его тренерской квалификации. Это преступление против футбола. Саня - элитная восьмерка или десятка, либо второй нап, на совсем худой конец. Вернули на родную позицию и пошла игра.
Лучший Русский футболист .
Пока да, потом Кисляк когда в Реале будет,а Батраков в Барселоне, тогда он уже не будет лучшим 😆
Хорошая карьера.
середняк прям? неоднократный участник ЛЧ
Голова работает
Самый успешный из поехавших в Европу современных
5 побед подряд и Монако уже борется за место в Лиге чемпионов. Хотя ещё недавно в середине таблицы плелись
Нет травм и дело пошло, продолжай в том же духе
⚽ → https://okko.sport/sport/live_event/as-monaco-stade-brestois-29-ligue-1-mcdonalds-25-26/highlights/883994da-f04f-3daa-b2ff-58a12d84839a?playing=live&id=883994da-f04f-3daa-b2ff-58a12d84839a&type=PROGRAM
⚽ → https://okko.sport/sport/live_event/as-monaco-stade-brestois-29-ligue-1-mcdonalds-25-26/highlights/883994da-f04f-3daa-b2ff-58a12d84839a?playing=live&id=883994da-f04f-3daa-b2ff-58a12d84839a&type=PROGRAM
Спасибо 🙏
Ну, красавчик, что сказать
Санес надо уходить из Монако этим летом в более сильный клуб, с Монако ничего не выиграешь
Это его потолок
