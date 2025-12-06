🎥 Магия от Шерки! Отдал два ассиста, один из них – рабоной на Фодена
После безумных 5:4 с «Фулхэмом» «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Сандерлендом» – 3:0 в 15-м туре АПЛ.
Главные герои «горожан» – Райан Шерки с дублем из ассистов и Фил Фоден с 1+1 по «гол+пас». Дуэт организовал третий мяч «Сити» в противостоянии: англичанин головой замкнул передачу француза.
Шерки ассистировал товарищу рабоной. Тот случай, когда результативная передача получилась красивее самого гола.
Праздновали вместе.
А Фил призывал трибуны отдать должное партнеру.
Победа над «Сандерлендом» позволила «Сити» сократить отставание от «Арсенала», который в своем матче уступил «Астон Вилле» в самой концовке встречи. Теперь в турнирной таблице команды разделяют всего два очка.
Роскошный момент, 100% будет претендентом на гол тура.