  • Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова забил 5 голов «Марселю», «Гавр» одолел «Страсбур», «Монако» Головина и «Ницца» сыграли 0:0
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова забил 5 голов «Марселю», «Гавр» одолел «Страсбур», «Монако» Головина и «Ницца» сыграли 0:0

В Лиге 1 прошли матчи 21-го тура.

6 февраля «Мец» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) в стартовом матче 21-го тура Лиги 1.

7 февраля «Ланс» дома справился с «Ренном» (3:1), «Лион» в гостях одолел «Нант» (1:0), играя в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Эндрика. 

8 февраля «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Марсель» (5:0). 

Чемпионат Франции

21-й тур

Лига 1 Франция. 21 тур
8 февраля 14:00, Альянц Ривьера
Логотип домашней команды
Ницца
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Ванхаутте   Перейра да Силва
90’
+1’
Ваи
90’
88’
Вандерсон
Диоп   Янссон
84’
Сансон   Ба
84’
76’
Диатта   Вандерсон
75’
Аденгра   Бирет
75’
Бамба   Кулибали
65’
Головин   Кайо Энрике
Луше   Ндомбеле
64’
Бернардо   Будаш
64’
2тайм
Перерыв
Диоп
18’
13’
Балогун
Ницца
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Клосс, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Бернардо, Ваи
Запасные: Янссон, Диуф, Абдул-Самед, Ндомбеле, Перейра да Силва, Будаш, Ба, Кулибали, Диалло
1тайм
Монако:
Кен, Керер, Закария, Тезе, Головин, Аклиуш, Аденгра, Бамба, Камара, Диатта, Балогун
Запасные: Бирет, Бруннер, Льенар, Нибомбе, Вандерсон, Кайо Энрике, Фас, Кулибали, Идумбо-Музамбо
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
8 февраля 16:15, Аббе-Дешам
Логотип домашней команды
Осер
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
90’
+2’
Мбоу
79’
Иммобиле   Крассо
Ахамада   Мара
78’
72’
Максим Лопес
63’
Кеббаль   Иконе
63’
Саймон   Колиошо
Казимир   Кулибали
61’
Синайоко
59’
46’
Камара   Мунеци
2тайм
Перерыв
34’
Кеббаль
8’
Камара
Осер
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Намасо, Синайоко, Казимир
Запасные: Оппегор, Око, Диуссе, Кулибали, Сеная, Задди, Мара, Де Персен, Февр
1тайм
Париж:
Трапп, Сангюи, Гори, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Саймон, Камара, Максим Лопес, Кеббаль, Иммобиле
Запасные: Маркетти, Крассо, Оллила, Коппола, Мунеци, Колиошо, Иконе, Нкамбадьо, Жеббель
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
8 февраля 16:15, Стад Океан
Логотип домашней команды
Гавр
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Страсбур
Матч окончен
Эбоно   Мосенго
89’
Сумаре
85’
83’
Энсисо   Нанаси
Буфаль   Кешта
79’
Санганте   Льорис
79’
76’
Годо   Амо-Амейо
Гурна-Дуат
74’
Дукуре   Саматта
64’
Коффи   Пембеле
63’
  Сумаре
54’
2тайм
Перерыв
36’
  Годо
33’
Мванга   Омобамиделе
32’
Чилуэлл
29’
Дукуре
  Загаду
26’
Гавр
Диав, Санганте, Загаду, Коффи, Него, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Буфаль, Сумаре, Дукуре
Запасные: Мпаси, Пембеле, Хадра, Саматта, Мамбимби, Льорис, Мосенго, Кешта, Кетан
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Мванга, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Амо-Амейо, Юнссон, Амугу, Луиш, Яссин, Нанаси, Омобамиделе, Фофана
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
8 февраля 16:15, Стад Раймон Копа
Логотип домашней команды
Анже
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Тулуза
Матч окончен
Мутон   Капель
90’
+4’
Рао-Лисоа
90’
+1’
  Рао-Лисоа
89’
87’
Маккензи
81’
Диоп   Сауэр
81’
Мессали   Маккензи
Аркю
80’
Койялипу   Питер
79’
74’
Идальго   Расселл-Роу
74’
Деннум   Металь
Сбаи   Машин
66’
63’
Коррейя да Силва   Виньоло
57’
Диоп
Экоми
54’
2тайм
Перерыв
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, ван ден Бомен, Белькдим, Сбаи, Мутон, Рао-Лисоа, Койялипу
Запасные: Анен, Куркуль, Капель, Зинга, Луар, Биэнла, Питер, Машин
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Сидибе, Гбоо, Идальго, Деннум, Диоп, Кассерес, Мессали, Коррейя да Силва
Запасные: Металь, Каманси, Ламади, Виньоло, Расселл-Роу, Хауг, Маккензи, Кумбасса, Сауэр
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
8 февраля 19:45, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
5 - 0
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
90’
+1’
Балерди
82’
Эмерсон
80’
Гринвуд   Надир
Дембеле   Гонсалу Рамуш
75’
Меюлю   Дро Фернандес
75’
Заир-Эмери   Люка Эрнандес
75’
  Ли Кан Ин
74’
Барколя   Ли Кан Ин
68’
  Кварацхелия
66’
  Медина
64’
Д. Дуэ   Кварацхелия
62’
62’
Павар   Абделли
Заир-Эмери
59’
46’
Нванери   Пайшао
2тайм
Перерыв
  Дембеле
37’
  Дембеле
12’
Витинья
9’
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Шевалье, Бералдо, Дро Фернандес, Мбайе, Люка Эрнандес, Кварацхелия, Забарный, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
1тайм
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Веа, Медина, Балерди, Павар, Гринвуд, Тимбер, Хейбьерг, Нванери, Гуири
Запасные: Иган-Райли, Надир, Траоре, Рульи, Вермерен, Абделли, Кондогбиа, Обамеянг, Пайшао
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
6 февраля 19:45, Стад Сен-Симфорьен
Логотип домашней команды
Мец
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
Цитаишвили   Квилитая
90’
82’
Сантуш   Мукау
82’
Перро   Вердонк
Куао
73’
71’
Харальдссон   Перрен
71’
Жиру   Диауне
Стамбули   Мунонго
70’
Деменге   Эн
70’
Мишаль   Абуашвили
62’
61’
Эджума   Феликс Коррейя
2тайм
Перерыв
7’
Фернандес Пардо
Мец
Фишер, Балло-Туре, Мбула, С. Сане, Куао, Туре, Стамбули, Цитаишвили, Деменге, Мишаль, Диалло
Запасные: Ба, Абуашвили, Колен, Эн, Мунонго, Мбала, Йегбе, Сарр, Квилитая
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Алессандро, Манди, Сантуш, Буадди, Андре, Фернандес Пардо, Харальдссон, Эджума, Жиру
Запасные: Нгой, Мукау, Феликс Коррейя, Диауне, Мбемба, Перрен, Бодар, Вердонк, Андре Гомеш
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
7 февраля 16:00, Болларт-Делелис
Логотип домашней команды
Ланс
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Ренн
Матч окончен
Сангаре   Сотока
89’
Товен   Айдара
78’
  Сен-Максимен
78’
69’
Жаке   Нагида
64’
Руо   Брассье
64’
Шиманьски   Мерлен
64’
Норден   Блас
61’
Норден
Саид   Сен-Максимен
61’
Эдуар   Абдельхамид
61’
Байду   Антоньо
60’
Агиляр
56’
  Агиляр
54’
2тайм
Перерыв
Сангаре
45’
+2’
45’
Эмболо
  Эдуар
41’
Томассон
36’
Агиляр
32’
29’
Аит Будлаль   Сейду
8’
  Леполь
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Антоньо, Айдара, Горжлен, Масуаку, Сотока, Сима, Фофана, Сен-Максимен
1тайм
Ренн:
Силистри, Руо, Жаке, Аит Будлаль, Камара, Ронжье, Шиманьски, Аль-Тамари, Норден, Эмболо, Леполь
Запасные: Мукьеле, Нагида, Сейду, Лежандр, Акабу, Брассье, Мерлен, Блас
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
7 февраля 18:00, Cтад Франсис Ле Бле
Логотип домашней команды
Брест
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Лорьян
Матч окончен
Дель Кастийо   Мбуп
90’
+2’
Думбия   Тузар
83’
80’
Авом   Бамба
Ажорк
80’
  Ажорк
77’
Лабо-Ласкари   Дина-Эбимбе
73’
73’
Пажи   Дермэйн
64’
Куасси   Йонгва
63’
Макенго   Тосин
63’
Дьенг   Сумано
  Лабо-Ласкари
50’
2тайм
Перерыв
Маньетти
33’
Брест
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Маецки, Мбуп, Ле Гуэн, Тузар, Макалу, Зогбе, Дина-Эбимбе
1тайм
Лорьян:
Мвого, Аджей, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Авом, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Йонгва, Камара, Кадью, Дермэйн, Игор Силва, Лоде, Бамба, Тосин, Сумано
Подробнее
Лига 1 Франция. 21 тур
7 февраля 20:05, Стад ля Божуар
Логотип домашней команды
Нант
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Лион
Матч окончен
Аблин
90’
+8’
90’
+4’
Шулц   Мера
Каба   Гирасси
88’
86’
Морейра   Хатебур
Каба
82’
76’
Грейф
Коцца   Силла
71’
Амьян   Коклен
71’
Юссеф
66’
Ассумани   Мачадо
63’
61’
Эндрик
Мохамед   Эль-Араби
46’
2тайм
Перерыв
Амьян
37’
25’
  Шулц
2’
Эндрик
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Юссеф, Амьян, Аблин, Кабелла, Ассумани, Каба, Лепенан, Сантонз, Мохамед
Запасные: Коклен, Гирасси, Силла, Авазьем, Сиссоко, Леру, Карлгрен, Мачадо, Эль-Араби
1тайм
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Нарти, Мортон, Тессманн, Морейра, Шулц, Эндрик
Запасные: де Карвальо, Хамдани, Геззаль, Имбер, Камара, Мера, Дескам, Хатебур, Карабец
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Смотрел Ланс, очень классный, интересный матч. Лига 1 недооценена.
Он ещё лучшим бомбардиром чемпионата станет, пропустив половину матчей.
Усман🔥🔥🔥🔥
Ответ PSG Forever
Усман🔥🔥🔥🔥
Ещё ассист отдал шедевральный. На моей памяти такие передачи мог увидеть только Неймар.
Ответ Крушение баварского драндулета
Ещё ассист отдал шедевральный. На моей памяти такие передачи мог увидеть только Неймар.
Он может все когда он в форме🔥
Шульц - лучший игрок Лиона !
История противостояния ПСЖ против Марселя

🏟 111 матчей
✅ 54 победы ПСЖ
🤝 22 ничьи
❌ 35 Марсель
⚽ Разница мячей: +172/-130
🏆 Лучший бомбардир: Ибрагимович – 11 голов
🅰 Лучший ассистент: Ди Мария – 7 голевых передач
Хороша сегодня Лига 1 !
Просто какая-то голевая феерия ))
Давно Усман не закидывал трешку
