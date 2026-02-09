Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова забил 5 голов «Марселю», «Гавр» одолел «Страсбур», «Монако» Головина и «Ницца» сыграли 0:0

В Лиге 1 прошли матчи 21-го тура.
6 февраля «Мец» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) в стартовом матче 21-го тура Лиги 1.
7 февраля «Ланс» дома справился с «Ренном» (3:1), «Лион» в гостях одолел «Нант» (1:0), играя в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Эндрика.
8 февраля «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Марсель» (5:0).
Чемпионат Франции
21-й тур
Ванхаутте Перейра да Силва
Ницца
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Клосс, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Бернардо, Ваи
Запасные: Янссон, Диуф, Абдул-Самед, Ндомбеле, Перейра да Силва, Будаш, Ба, Кулибали, Диалло
Монако:
Кен, Керер, Закария, Тезе, Головин, Аклиуш, Аденгра, Бамба, Камара, Диатта, Балогун
Запасные: Бирет, Бруннер, Льенар, Нибомбе, Вандерсон, Кайо Энрике, Фас, Кулибали, Идумбо-Музамбо
Осер
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Намасо, Синайоко, Казимир
Запасные: Оппегор, Око, Диуссе, Кулибали, Сеная, Задди, Мара, Де Персен, Февр
Париж:
Трапп, Сангюи, Гори, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Саймон, Камара, Максим Лопес, Кеббаль, Иммобиле
Запасные: Маркетти, Крассо, Оллила, Коппола, Мунеци, Колиошо, Иконе, Нкамбадьо, Жеббель
Гавр
Диав, Санганте, Загаду, Коффи, Него, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Буфаль, Сумаре, Дукуре
Запасные: Мпаси, Пембеле, Хадра, Саматта, Мамбимби, Льорис, Мосенго, Кешта, Кетан
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Мванга, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Амо-Амейо, Юнссон, Амугу, Луиш, Яссин, Нанаси, Омобамиделе, Фофана
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, ван ден Бомен, Белькдим, Сбаи, Мутон, Рао-Лисоа, Койялипу
Запасные: Анен, Куркуль, Капель, Зинга, Луар, Биэнла, Питер, Машин
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Сидибе, Гбоо, Идальго, Деннум, Диоп, Кассерес, Мессали, Коррейя да Силва
Запасные: Металь, Каманси, Ламади, Виньоло, Расселл-Роу, Хауг, Маккензи, Кумбасса, Сауэр
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Шевалье, Бералдо, Дро Фернандес, Мбайе, Люка Эрнандес, Кварацхелия, Забарный, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Веа, Медина, Балерди, Павар, Гринвуд, Тимбер, Хейбьерг, Нванери, Гуири
Запасные: Иган-Райли, Надир, Траоре, Рульи, Вермерен, Абделли, Кондогбиа, Обамеянг, Пайшао
Мец
Фишер, Балло-Туре, Мбула, С. Сане, Куао, Туре, Стамбули, Цитаишвили, Деменге, Мишаль, Диалло
Запасные: Ба, Абуашвили, Колен, Эн, Мунонго, Мбала, Йегбе, Сарр, Квилитая
Лилль:
Озер, Перро, Алессандро, Манди, Сантуш, Буадди, Андре, Фернандес Пардо, Харальдссон, Эджума, Жиру
Запасные: Нгой, Мукау, Феликс Коррейя, Диауне, Мбемба, Перрен, Бодар, Вердонк, Андре Гомеш
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Антоньо, Айдара, Горжлен, Масуаку, Сотока, Сима, Фофана, Сен-Максимен
Ренн:
Силистри, Руо, Жаке, Аит Будлаль, Камара, Ронжье, Шиманьски, Аль-Тамари, Норден, Эмболо, Леполь
Запасные: Мукьеле, Нагида, Сейду, Лежандр, Акабу, Брассье, Мерлен, Блас
Брест
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Маецки, Мбуп, Ле Гуэн, Тузар, Макалу, Зогбе, Дина-Эбимбе
Лорьян:
Мвого, Аджей, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Авом, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Йонгва, Камара, Кадью, Дермэйн, Игор Силва, Лоде, Бамба, Тосин, Сумано
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Юссеф, Амьян, Аблин, Кабелла, Ассумани, Каба, Лепенан, Сантонз, Мохамед
Запасные: Коклен, Гирасси, Силла, Авазьем, Сиссоко, Леру, Карлгрен, Мачадо, Эль-Араби
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Нарти, Мортон, Тессманн, Морейра, Шулц, Эндрик
Запасные: де Карвальо, Хамдани, Геззаль, Имбер, Камара, Мера, Дескам, Хатебур, Карабец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
🏟 111 матчей
✅ 54 победы ПСЖ
🤝 22 ничьи
❌ 35 Марсель
⚽ Разница мячей: +172/-130
🏆 Лучший бомбардир: Ибрагимович – 11 голов
🅰 Лучший ассистент: Ди Мария – 7 голевых передач
Просто какая-то голевая феерия ))