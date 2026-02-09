Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова забил 5 голов «Марселю», «Гавр» одолел «Страсбур», «Монако» Головина и «Ницца» сыграли 0:0

В Лиге 1 прошли матчи 21-го тура.

6 февраля «Мец» сыграл вничью с «Лиллем » (0:0) в стартовом матче 21-го тура Лиги 1.

7 февраля «Ланс » дома справился с «Ренном » (3:1), «Лион » в гостях одолел «Нант» (1:0), играя в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Эндрика.

8 февраля «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Ниццей» (0:0), «ПСЖ » Матвея Сафонова разгромил «Марсель» (5:0).

Чемпионат Франции

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

