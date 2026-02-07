🤪 Что не так с Ромеро? Подставил «Тоттенхэм», страшно зарядив в голеностоп Каземиро

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче с «МЮ». Аргентинец оставил лондонцев в меньшинстве уже на 29-й минуте.

Фол получился грубый, но это если считать, что он был. А с этим согласны далеко не все, утверждая, что Кристиан не имел намерений травмировать Каземиро, и вообще, играл в мяч.

Это уже не так важно. Интересно другое: в текущем сезоне АПЛ у аргентинца уже второе удаление, помимо восьми желтых карточек. Может, нужно с этим поработать?