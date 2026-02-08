«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
«Лион» одержал 12-ю победу подряд.
Команда Паулу Фонсеки сегодня одолела «Нант» в гостях в 21-м туре чемпионата Франции – 1:0. Она доигрывала в меньшинстве после удаления Эндрика.
«Олимпик» выиграл все матчи с 11 декабря и приближается к клубному рекорду – 14 побед подряд. Это достижение было установлено в 2006 году.
15 февраля «Лион» встретится с «Ниццей», 22-го – со «Страсбуром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
После того как Текстор чуть не угробил клуб, новые руководители при скромных финансах смогли собрать боеспособную команду, ждём в ЛЧ в следующем сезоне
Молодцы. В меньшинстве. Фонсека - хороший тренер. жаль, что в Милане не дали работать толком.
Так стоп, а Фонсека больше не физрук, который ставит примитивный футбол?
Он никогда им и не был. Милану бы в себе покопаться
Неплохо, в последние годы был кризис, даже могли в лигу 2 опуститься, а тут в один момент все перевернули в свою пользу. Так держать, пусть сосьавляют конкуренцию
Svoya akademiya spasaet, skolko vospitannikov iqraet + prodaji Cherki i druqix
Побить рекорд того мощного Лиона это сильно
Еще Лион в те годы постоянно попинывал одного мадридского гегемона.
Да, будто в прошлой жизни это все было. Арабы убили любую конкуренцию и тот легендарный Лион. Хотя Лион сам до ПСЖ был отечественным гегемоном. Лет 7-8
С учетом того, откуда он поднял этот Лион, достижение из ряда вон.
Есть все шансы продлить серию!
Как же силен был тот Лион.
Фонсека нашел свою команду ))
