18

«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед

«Лион» одержал 12-ю победу подряд.

Команда Паулу Фонсеки сегодня одолела «Нант» в гостях в 21-м туре чемпионата Франции – 1:0. Она доигрывала в меньшинстве после удаления Эндрика.

«Олимпик» выиграл все матчи с 11 декабря и приближается к клубному рекорду – 14 побед подряд. Это достижение было установлено в 2006 году.

15 февраля «Лион» встретится с «Ниццей», 22-го – со «Страсбуром».

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28873 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoЛион
logoНант
logoлига 1 Франция
logoПаулу Фонсека
logoКубок Франции
logoЛига Европы УЕФА
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После того как Текстор чуть не угробил клуб, новые руководители при скромных финансах смогли собрать боеспособную команду, ждём в ЛЧ в следующем сезоне
Молодцы. В меньшинстве. Фонсека - хороший тренер. жаль, что в Милане не дали работать толком.
Ответ Игорь Новиков
Молодцы. В меньшинстве. Фонсека - хороший тренер. жаль, что в Милане не дали работать толком.
Так стоп, а Фонсека больше не физрук, который ставит примитивный футбол?
Ответ nsxt4fjkvg
Так стоп, а Фонсека больше не физрук, который ставит примитивный футбол?
Он никогда им и не был. Милану бы в себе покопаться
Неплохо, в последние годы был кризис, даже могли в лигу 2 опуститься, а тут в один момент все перевернули в свою пользу. Так держать, пусть сосьавляют конкуренцию
Ответ ADIM TM
Неплохо, в последние годы был кризис, даже могли в лигу 2 опуститься, а тут в один момент все перевернули в свою пользу. Так держать, пусть сосьавляют конкуренцию
Svoya akademiya spasaet, skolko vospitannikov iqraet + prodaji Cherki i druqix
Побить рекорд того мощного Лиона это сильно
Ответ che kaif
Побить рекорд того мощного Лиона это сильно
Еще Лион в те годы постоянно попинывал одного мадридского гегемона.
Ответ ОттоДракула
Еще Лион в те годы постоянно попинывал одного мадридского гегемона.
Да, будто в прошлой жизни это все было. Арабы убили любую конкуренцию и тот легендарный Лион. Хотя Лион сам до ПСЖ был отечественным гегемоном. Лет 7-8
С учетом того, откуда он поднял этот Лион, достижение из ряда вон.
Есть все шансы продлить серию!
Как же силен был тот Лион.
Фонсека нашел свою команду ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова забил 5 голов «Марселю», «Гавр» одолел «Страсбур», «Монако» Головина и «Ницца» сыграли 0:0
8 февраля, 21:41
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
7 февраля, 21:41Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
11 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
12 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
25 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
29 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
41 минуту назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
54 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
59 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
только чтоLive
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
19 минут назад
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
31 минуту назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
51 минуту назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
52 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем