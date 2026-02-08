«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед

«Лион» одержал 12-ю победу подряд.

Команда Паулу Фонсеки сегодня одолела «Нант » в гостях в 21-м туре чемпионата Франции – 1:0. Она доигрывала в меньшинстве после удаления Эндрика.

«Олимпик » выиграл все матчи с 11 декабря и приближается к клубному рекорду – 14 побед подряд. Это достижение было установлено в 2006 году.

15 февраля «Лион» встретится с «Ниццей», 22-го – со «Страсбуром».