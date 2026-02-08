  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
49

Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»

Тарас Степаненко: Мудрику аплодировал «Бернабеу», он один из лучших украинцев.

Полузащитник «Еюпспора» Тарас Степаненко хотел бы, чтобы Михаил Мудрик реализовал потенциал.

– Многие говорили, что с Мудриком невозможно было ему что-то навязать. Тренеры говорили, и Фонсека говорил, и разные люди, и футболисты, что у него своя философия. Ты говорил с ним, пытался как-то на него повлиять, видел какой-то отклик или нет?

– Ты же знаешь, как Миша начал играть в «Шахтере»?

– Расскажи.

– Тренером был Де Дзерби. И Миша ему очень нравился. Он всегда кричал: «Если я не сделаю из тебя футболиста, то я не тренер».

Как-то мы играли в гостях с «Реалом» и приходим на тренировку. Мы приходим на тренировку – у Де Дзерби она всегда была утром перед игрой. Миша в составе, играет как левый вингер. Де Дзерби подошел ко мне и говорит: «Можешь ему помочь на поле?» Я говорю: «Без проблем».

Первое касание Миши – мяч в аут.

И он сразу на меня смотрит, потому что я играю как левая «шестерка», а он левый вингер. Я ему: «Миша, давай, поддерживаю». В конце игры ему аплодировал «Бернабеу». Это был такой дебют. После этого о нем уже начали говорить, и он начал играть.

Для него просто нужен свой подход. Он такая интровертная личность, живет в себе и со своими интересами. Просто нужно к каждому человеку найти подход.

– Он выйдет из этой ситуации с допингом?

– Я очень на это надеюсь. Иногда я ему пишу: «Миша, как дела?» Я не спрашиваю про его проблему, просто поддержать, спросить, как он, как себя чувствует. Он всегда отвечает, что все нормально.

Когда читаю новости, что, возможно, сегодня-завтра скажут, что все хорошо, я очень этого хочу. Он действительно один из лучших футболистов в Украине на данный момент и очень помог бы в сборной в стыковых матчах. Как человек и футболист, я хочу, чтобы он достиг того, что у него в голове. Там, думаю, как минимум «Золотой мяч», – передает Tribuna.com слова Степаненко в интервью YouTube-каналу «Трендець».

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28873 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
logoМихаил Мудрик
logoЧелси
logoРоберто Де Дзерби
logoШахтер
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Украины по футболу
logoРеал Мадрид
logoТарас Степаненко
logoвысшая лига Турция
logoЕюпспор
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потрясающие истории от копателей морей.
На моей памяти Бернабеу аплодировал только Роналдиньо. Даже Месси не удостоился.
Ответ Михо
На моей памяти Бернабеу аплодировал только Роналдиньо. Даже Месси не удостоился.
Ещё был Иньеста
Ответ Михо
На моей памяти Бернабеу аплодировал только Роналдиньо. Даже Месси не удостоился.
Комментарий скрыт
Как понять что тарасик врёт? У него губы шевелятся...
Ответ Mohnatiy
Как понять что тарасик врёт? У него губы шевелятся...
Они врут всегда, можно и на губы не смотреть😂
СБ аплодировал только Иньесте и Роналдиньо
Ответ Товарищ Бразаускас
СБ аплодировал только Иньесте и Роналдиньо
Роналдиньо и Иньеста тоже украинцы! Были найдены подтверждающие документы.
Ответ Товарищ Бразаускас
СБ аплодировал только Иньесте и Роналдиньо
Дель Пьеро
ТЦК аплодирует Мудрику и ждёт Степаненко в окопах. А Тарас почему то резко в Турцию укатил
Ответ adeptik
ТЦК аплодирует Мудрику и ждёт Степаненко в окопах. А Тарас почему то резко в Турцию укатил
Из Турции удобнее воевать за Украину.
Там теплее.
Ответ mad butcher
Из Турции удобнее воевать за Украину. Там теплее.
В Англии не очень тепло, но тоже удобно.
Если ЗМ - это минимум, страшно представить, что у него в голове творится под максимумом. Кожаный мяч Гены Букина ?
Шёл 2026 год... Но Тарас всё прочил Мудрику Золотой мяч.
Этому больше не наливать.
там как минимум «Золотой мяч»(с).А как максимум что?Переможники и копатели морей совсем чекнулись.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кухарски о Мудрике: «Преподайте ему урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!»
7 февраля, 19:57
МИД Украины не накажет Мудрика, провоцировавшего поляков в CS: «Он не выступает от имени страны и не является членом сборной. Таким инцидентам нет места в общении наших народов»
7 февраля, 11:55
Депутат Милонов о бане Мудрика в CS: «Польша оказывает помощь Украине, а эти псы помнят, как поляков резали. Сколько хохла ни целуй – везде жопа»
6 февраля, 05:30
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
11 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
12 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
25 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
29 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
41 минуту назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
54 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
59 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
28 секунд назадLive
У «Ливерпуля» и «Сандерленда» ни одного англичанина в старте – в АПЛ такое всего в 4-й раз в истории
1 минуту назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
19 минут назад
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
31 минуту назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
51 минуту назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
52 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
Рекомендуем