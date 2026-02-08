Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграл вничью с «Барселоной» Гуаякиль – 2:2. Лео забил и сделал голевую передачу

«Интер Майами» Месси сыграл вничью с эквадорской «Барселоной».

«Интер Майами » Лионеля Месси сыграл вничью в товарищеском матче с «Барселоной » Гуаякиль (2:2). Игра проходила в Эквадоре.

Товарищеский матч