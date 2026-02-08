Матч окончен
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграл вничью с «Барселоной» Гуаякиль – 2:2. Лео забил и сделал голевую передачу
«Интер Майами» Месси сыграл вничью с эквадорской «Барселоной».
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграл вничью в товарищеском матче с «Барселоной» Гуаякиль (2:2). Игра проходила в Эквадоре.
Товарищеский матч
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
8 февраля 00:00, Estadio Monumental Banco Pichincha
Завершен
2 - 2
