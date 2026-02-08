  • Спортс
  • Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграл вничью с «Барселоной» Гуаякиль – 2:2. Лео забил и сделал голевую передачу
21

Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграл вничью с «Барселоной» Гуаякиль – 2:2. Лео забил и сделал голевую передачу

«Интер Майами» Месси сыграл вничью с эквадорской «Барселоной».

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграл вничью в товарищеском матче с «Барселоной» Гуаякиль (2:2). Игра проходила в Эквадоре. 

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
8 февраля 00:00, Estadio Monumental Banco Pichincha
Логотип домашней команды
Барселона Гуаякиль
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Интер Майами
Матч окончен
90’
+2’
  Мартинес
87’
87’
Айяла
78’
Аллен   Руис
78’
Де Поль   Alexander Shaw
78’
Сеговия   Hot
Matías Gonzalo Lugo   Jordan José Medina Mina
73’
69’
Сильветти  
69’
Брайт   Айяла
69’
Бертераме   Моралес
Núñez Rosas   Бенедетто
64’
Yaxi Johan García Tenorio   Кастильо
64’
Селис   Парралес
64’
58’
Месси   Суарес
58’
Фрэй   Мура
58’
Силва   Лухан
Перласа   Мина
46’
Рохас   Мартинес
46’
Jandry Eugenio Gómez Cuero   Киньонес
46’
Карабали   Варгас
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Бертераме
  Рохас
41’
31’
  Месси
21’
Фрэй
Барселона Гуаякиль
Контрерас, Карабали, Баэс, Соса, Matías Gonzalo Lugo, Jandry Eugenio Gómez Cuero, Yaxi Johan García Tenorio, Селис, Рохас, Núñez Rosas, Перласа
Запасные: Варгас, Монтаньо, Solano Barros, Бенедетто, Севальос, Вальесилья, Мартинес, Jordan José Medina Mina, Walter Jhonnier Chalá Rosales, Мина, Dixon Alex Gaspar Mejía, Richard Alberto Borja Suárez, Парралес, Киньонес, Кастильо, Álex Daniel Rangel Corozo
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Фрэй, Сеговия, Брайт, Де Поль, Сильветти, Бертераме, Месси
Запасные: Барраса, Риос, Мура, Dániel Pintér, Айяла, Alexander Shaw, Суарес, Hot, Моралес, Лухан, Руис
Подробнее
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (клубы)
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoвысшая лига Эквадор
logoЛионель Месси
результаты
logoБарселона Гуаякиль
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как не странно, но у этой Барселоны и логотип почти такой же как у нашей. Все знают, но немного информации дам. Владелец этой команды из Каталонии. Назвал он клуб в честь города Барселона и его зовут Эутимио ПЕРЕС. Так, что не все Пересы не любят Барселону..😄 Но цвета формы этой Барселоны совсем другая, желтые футболки и черные трусы с гетрами. Кстати очень успешная команда. Рекордсмен чемпионата Эквадора по количеству выигранных титулов и единственный клуб страны, пробивавшийся дважды в финал Кубка Либертадорес.
Ответ ЧИКО
Как не странно, но у этой Барселоны и логотип почти такой же как у нашей. Все знают, но немного информации дам. Владелец этой команды из Каталонии. Назвал он клуб в честь города Барселона и его зовут Эутимио ПЕРЕС. Так, что не все Пересы не любят Барселону..😄 Но цвета формы этой Барселоны совсем другая, желтые футболки и черные трусы с гетрами. Кстати очень успешная команда. Рекордсмен чемпионата Эквадора по количеству выигранных титулов и единственный клуб страны, пробивавшийся дважды в финал Кубка Либертадорес.
интересная информация, ++
Ответ ЧИКО
Как не странно, но у этой Барселоны и логотип почти такой же как у нашей. Все знают, но немного информации дам. Владелец этой команды из Каталонии. Назвал он клуб в честь города Барселона и его зовут Эутимио ПЕРЕС. Так, что не все Пересы не любят Барселону..😄 Но цвета формы этой Барселоны совсем другая, желтые футболки и черные трусы с гетрами. Кстати очень успешная команда. Рекордсмен чемпионата Эквадора по количеству выигранных титулов и единственный клуб страны, пробивавшийся дважды в финал Кубка Либертадорес.
Тот Перец из Мадрида, на самом деле тоже любит Барселону. Просто на посту президента МЧК он не имеет права в этом признаться :)
Гениальный ассист от Лео Месси.
Уже 1+1 после первого тайма.
Так и не обновили защиту Майями, там же такие конусы играют, особенно волосатый персонаж, Фалькон вроде.
Ответ cukken
Так и не обновили защиту Майями, там же такие конусы играют, особенно волосатый персонаж, Фалькон вроде.
Волосатый персонаж как раз топарюга по меркам МЛС. Печально, что так и не нашли второго цз, Маске продолжает перебирать варианты один хуже другого, ставя крайних защитников в центр 🤦🏻‍♂️
Ответ Caterina
Волосатый персонаж как раз топарюга по меркам МЛС. Печально, что так и не нашли второго цз, Маске продолжает перебирать варианты один хуже другого, ставя крайних защитников в центр 🤦🏻‍♂️
Топарюга, который в каждом матче теряет позицию? Ахахахах
Гоооооол, 1:0 БАТЯ забил !
Хорошо начал сезон.Главное закончить на позитиве!!!
Месси ассисты, голы, роналду капризы, забастовки, добивание
а разве не должен быть перерыв 48 часов между матчами у Барсы, сперва Мальорка, теперь Месси с Интером)
Лео Месси забил гол!
с первым голом в сезоне Месси!!!
с новой головой болью фанатов 🐓!!!
Материалы по теме
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси крупно проиграл «Альянса Лима» – 0:3
25 января, 00:00
«Интер Майами» Месси впервые взял Кубок МЛС, обыграв «Ванкувер» Мюллера в финале – 3:1! Лео сделал 2 ассиста
6 декабря 2025, 21:45
