Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»

Отец Ямаля сравнил сына с Марадоной.

Отец Ламина Ямаля опубликовал пост, посвященный сыну, в котором сравнил его с бывшим футболистом «Барсы» и сборной Аргентины Диего Марадоной.

Вингер «Барселоны» забил гол в матче 23-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0).

После игры Мунир Насрауи выложил видео с моментами игры сына, которое начинается со сгенерированного нейросетью изображения Ламина вместе с Марадоной .

«Просто гордый отец, спасибо моим родным за все», – подписал ролик Мунир.

Изображение: x.com/elchiringuitotv