Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
Отец Ямаля сравнил сына с Марадоной.
Отец Ламина Ямаля опубликовал пост, посвященный сыну, в котором сравнил его с бывшим футболистом «Барсы» и сборной Аргентины Диего Марадоной.
Вингер «Барселоны» забил гол в матче 23-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0).
После игры Мунир Насрауи выложил видео с моментами игры сына, которое начинается со сгенерированного нейросетью изображения Ламина вместе с Марадоной.
«Просто гордый отец, спасибо моим родным за все», – подписал ролик Мунир.
Изображение: x.com/elchiringuitotv
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Мунира Насрауи в Х
Отец конечно чудак. Но когда сын рвет и мечет на мировом уровне, наверное голову сносит от счастья. Всем такого желаю!
Да, но причем Марадона
Ямаль превзошел недавно аргентинца по голам
Я бы тоже так целовал жопу сына, если бы он стал футболистом и приносил миллионы, а я не работал бы и кайфовал🥳
А что такого????это же его сын
Отец Ямаля – это вам не сестра Роналду, тут понимать надо, совсем другое дело)
Надо было выложить фото где Марадона тоже маленького Ямаля купал.
Где маленький Ямал купал старенького Марадону. Шок! Скандал!
его отец слишком глупый человек, к сожалению, это будет причиной не одного скандала.
И не говори! Даже не знает, что Марадона вместе со своей шевелюрой был бы Ямалю по нос (в плане роста). Совсем слабенькая липа
это так тонко
Мы для родителей Марадонны,Эйнштейны,Гагарины,Каспаровы,Бетховены.Он же отец пускай наслаждается и гордится своим сыном.Как отец двух сыновей я его понимаю 👍
Остановите наркомана
мы не можем тебе помочь.
Остановите наркомана
Наркоман запостил фото сына с наркоманом, чему детей учит..
Папаша пиарит сыночка как может.
Самый чиловый в мире скуф)
До Марадоны ему ,как до Китая раком…
Ему 18 ...
Южные ребята рано взрослеют
Пока сын отошёл от соцсетей, батя взял на себя контентить пространство)
