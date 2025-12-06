📸🎥 Буэндиа из «Виллы» вырвал у «Арсенала» победу на 95-й минуте! Соперники показали такие разные эмоции

«Арсенал» проиграл впервые с августа, в 15-м туре АПЛ «канониры» на выезде не справились с «Астон Виллой».

Мэтти Кэш открыл счет на 36-й минуте, Леандро Троссард сравнял на 52-й. Ничейный счет держался почти весь оставшийся матч, на исходе добавленного времени «Вилла» оккупировала штрафную соперника.

Давид Райя дважды спас ворота «Арсенала», мяч отскочил к Эмилиано Буэндиа и после хлесткого удара аргентинца оказался в сетке. Полузащитник «Виллы» на последних секундах игры вырвал для своих победу – седьмую подряд.

Слов не осталось, только эмоции.

Дибу Мартинес отмечал один у своих ворот.

А радостный Унаи Эмери буквально летал по бровке.

Разочарованные «канониры» рухнули на поле.

Официальный аккаунт Премьер-лиги фиксирует точное время гола Буэндиа.

«Арсенал» уступил впервые за 19 матчей во всех турнирах, «Астон Вилла» теперь непобедима в семи играх подряд. После очной встречи команд «канониры» все еще лидируют, но теперь бирмингемцы отстают от подопечных Микеля Артеты всего на три очка.

Огненная развязка матча.