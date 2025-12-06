2 мин.

📸🎥 Буэндиа из «Виллы» вырвал у «Арсенала» победу на 95-й минуте! Соперники показали такие разные эмоции

94

«Арсенал» проиграл впервые с августа, в 15-м туре АПЛ «канониры» на выезде не справились с «Астон Виллой».

Мэтти Кэш открыл счет на 36-й минуте, Леандро Троссард сравнял на 52-й. Ничейный счет держался почти весь оставшийся матч, на исходе добавленного времени «Вилла» оккупировала штрафную соперника.

Давид Райя дважды спас ворота «Арсенала», мяч отскочил к Эмилиано Буэндиа и после хлесткого удара аргентинца оказался в сетке. Полузащитник «Виллы» на последних секундах игры вырвал для своих победу – седьмую подряд.

Слов не осталось, только эмоции.

Дибу Мартинес отмечал один у своих ворот.

А радостный Унаи Эмери буквально летал по бровке.

Разочарованные «канониры» рухнули на поле.

Официальный аккаунт Премьер-лиги фиксирует точное время гола Буэндиа.

«Арсенал» уступил впервые за 19 матчей во всех турнирах, «Астон Вилла» теперь непобедима в семи играх подряд. После очной встречи команд «канониры» все еще лидируют, но теперь бирмингемцы отстают от подопечных Микеля Артеты всего на три очка.

Огненная развязка матча. 

logoЭмилиано Буэндиа
logoДавид Райя
logoМэтти Кэш
logoЛеандро Троссард
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoУнаи Эмери
Клубы
logoпремьер-лига Англия