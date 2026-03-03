Маркиньос о проплешинах на газоне в Сочи: «Немного необычное поле, но «Спартак» не может его выбирать»

Маркиньос назвал «необычным» поле с проплешинами в Сочи.

Вингер «Спартака » Маркиньос назвал «необычным» поле с проплешинами в Сочи после выездного матча РПЛ (3:2).

«Немного необычное поле, но мы не можем его выбирать. Хорошо, что выиграли, сейчас сфокусированы на следующих матчах», — сказал Маркиньос .