  • Маркиньос о проплешинах на газоне в Сочи: «Немного необычное поле, но «Спартак» не может его выбирать»
Маркиньос о проплешинах на газоне в Сочи: «Немного необычное поле, но «Спартак» не может его выбирать»

Маркиньос назвал «необычным» поле с проплешинами в Сочи.

Вингер «Спартака» Маркиньос назвал «необычным» поле с проплешинами в Сочи после выездного матча РПЛ (3:2).

«Немного необычное поле, но мы не можем его выбирать. Хорошо, что выиграли, сейчас сфокусированы на следующих матчах», — сказал Маркиньос.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Сочи вроде не бедный регион, осталось наследие чемпионата мира и поле в проплешинах некрасиво смотрится, ладно это в регионах с холодной погодой, а здесь тепло, светло, богато
Ответ Олег Попов
Сочи вроде не бедный регион, осталось наследие чемпионата мира и поле в проплешинах некрасиво смотрится, ладно это в регионах с холодной погодой, а здесь тепло, светло, богато
А что там такого богатого на стадионе происходит, чтобы стабильно платить агрономам, закупать качественный газон, держать технику и дренажные системы в т.ч. в феврале-марте благополучно ухаживать за зеленью, которая летом должна будет ввдержать уже +30°C? Команда второй половины таблицы РПЛ раз в неделю играет?
Ответ Посетитель Зоопарка
А что там такого богатого на стадионе происходит, чтобы стабильно платить агрономам, закупать качественный газон, держать технику и дренажные системы в т.ч. в феврале-марте благополучно ухаживать за зеленью, которая летом должна будет ввдержать уже +30°C? Команда второй половины таблицы РПЛ раз в неделю играет?
Там не бедный Ротенберг
Вот бы чуваку показать Раменское в 90-е . Там разве что колорадских жуков не хватало.
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Вот бы чуваку показать Раменское в 90-е . Там разве что колорадских жуков не хватало.
Та думаю,что в Бразилии в низших лигах,он идел колхозные поля.
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Вот бы чуваку показать Раменское в 90-е . Там разве что колорадских жуков не хватало.
А лучше сразу Куликово. В 1380-е.
В последнем туре еще в Махачкалу ехать, вот где будет необычное поле
Ответ Mark Anisimov
В последнем туре еще в Махачкалу ехать, вот где будет необычное поле
к тому времени уже нормальным поле станет, считай лето
Это он просто картоху не садил...хорошее поле))
И это Юг России,мне показалось,что там и песок был насыпан.
Зайчик какой - дайте ему скорее поле в снегу и мячик оранжевый!
