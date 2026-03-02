🎥 Флик наблюдал, как сын Шченсного тренирует пенальти с папой. Войчех потащил все удары сына

7-летний Лиам Шченсны стал мелькать в медиа чаще своего папы. А Войчех, кажется, решил посвящать больше времени тренировкам с ребенком.

Мальчишка не пошел по стопам папы, роль голкипера ему не по душе. Лиам уже зажег в «Ла Масии» , теперь Войчех привел сына на тренировку основной команды «Барсы». Когда футболисты разошлись, вратарь остался на поле с сыном.

Никакого давления для ребенка: Лиам бил пенальти в ворота папы, а за тренировкой внимательно наблюдал Ханс-Дитер Флик. Войчех так и не дал мальчишке забить.

Шченсны прививает сыну характер. Показательный эпизод запечатлели камеры во время празднования чемпионства «Барсы» в сезоне-2024/25. Лиам тогда исполнил идеальную бисиклету – все испортил папа, который без проблем отразил удар .

А соцсети шутят, что мальчика надо выпускать вместо Феррана на ответный матч с «Атлетико».