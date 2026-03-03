Мастантуоно удалили за слова «гребаный позор» в адрес судьи. Вингеру «Реала» грозит дисквалификация на 2 матча
Мастантуоно удалили за слова «гребаный позор» в адрес судьи.
Стало известно, за что вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку в конце матча Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).
На 5-й добавленной ко второму тайму минуте 18-летний аргентинец стал высказывать претензии арбитру Алехандро Муньису и несколько раз произнес «какой позор, какой гребаный позор», за что и был удален с поля.
Теперь Мастантуоно грозит 2-матчевая дисквалификация. В ближайших играх «Реал» встретится в Ла Лиге с «Сельтой» и «Эльче».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Анализ показывает, что одиннадцатиметровые существенно помогают команде набирать очки в этом сезоне:
Процент побед в играх С пенальти: ~92%
Из 12 матчей, где «Реал» бил пенальти, команда выиграла 11. Часто это были решающие голы (как, например, в матче против «Райо Вальекано» на последних минутах).
Процент побед в играх БЕЗ пенальти: ~57%
В 14 матчах без 11-метровых «Мадрид» одержал 8 побед. В таких играх команда чаще теряет очки или сталкивается с трудностями в реализации.
Во-первых, абсолютное большинство пенок по делу.
Во-вторых, лишь 6 из 13 пенок в матчах Реала назначались в условиях, когда команда играла вничью, либо проигрывала:)) Во всех остальных случаях Реал на момент назначения пенальти был впереди.
Для сравнения у Барсы 6 из 7 пенок назначались в условиях, когда команда либо играла вничью, либо вовсе проигрывала.
Проценты осилишь, стат. наперсточник?
И вообще, ни одного пенальти в матче с Реалом.
Это действительно мог быть для судьи - позор.
Не уверен, только что гребанный
Смешнее игрок хетафе удалился, когда пнул мяч после свистка, думая, что это финальный, а это он офсайд свистнул 😀