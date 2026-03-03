  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мастантуоно удалили за слова «гребаный позор» в адрес судьи. Вингеру «Реала» грозит дисквалификация на 2 матча
59

Стало известно, за что вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку в конце матча Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте 18-летний аргентинец стал высказывать претензии арбитру Алехандро Муньису и несколько раз произнес «какой позор, какой гребаный позор», за что и был удален с поля.

Теперь Мастантуоно грозит 2-матчевая дисквалификация. В ближайших играх «Реал» встретится в Ла Лиге с «Сельтой» и «Эльче».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно позор,ни единой красной сопернику ! Пенальти выдуманный не назначает,что это за судья такой
Ответ Hella black
Конечно позор,ни единой красной сопернику ! Пенальти выдуманный не назначает,что это за судья такой
Комментарий скрыт
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Халва Мадрид
Может он комментировал свою игру ? Или игру Реала)
Ответ madaev
Может он комментировал свою игру ? Или игру Реала)
Скорее всего назначение Арбелоа на пост главного тренера
Ответ умаров95
Скорее всего назначение Арбелоа на пост главного тренера
Увольнение Хаби Алонсо он комментировал
В Реале если кого и удаляют, то не Рюдигера за юфс, а запасного молодняка на 95 минуте )
Ответ benjamin92
В Реале если кого и удаляют, то не Рюдигера за юфс, а запасного молодняка на 95 минуте )
Комментарий скрыт
Ответ benjamin92
В Реале если кого и удаляют, то не Рюдигера за юфс, а запасного молодняка на 95 минуте )
Причем даже в юфс это запрещенный удар. У Яна так победу забрали дисквалификацией.
А представьте, каково Вини. Он весь матч к пенальти готовился.
Ответ Кино Музыка
А представьте, каково Вини. Он весь матч к пенальти готовился.
И новый танец учил…а флажок остался нетронутым…
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И новый танец учил…а флажок остался нетронутым…
Флажок сохранил свою девственность
Процент побед и влияние пенальти
Анализ показывает, что одиннадцатиметровые существенно помогают команде набирать очки в этом сезоне:
Процент побед в играх С пенальти: ~92%
Из 12 матчей, где «Реал» бил пенальти, команда выиграла 11. Часто это были решающие голы (как, например, в матче против «Райо Вальекано» на последних минутах).
Процент побед в играх БЕЗ пенальти: ~57%
В 14 матчах без 11-метровых «Мадрид» одержал 8 побед. В таких играх команда чаще теряет очки или сталкивается с трудностями в реализации.
Ответ Айтбалгын Абилда
Процент побед и влияние пенальти Анализ показывает, что одиннадцатиметровые существенно помогают команде набирать очки в этом сезоне: Процент побед в играх С пенальти: ~92% Из 12 матчей, где «Реал» бил пенальти, команда выиграла 11. Часто это были решающие голы (как, например, в матче против «Райо Вальекано» на последних минутах). Процент побед в играх БЕЗ пенальти: ~57% В 14 матчах без 11-метровых «Мадрид» одержал 8 побед. В таких играх команда чаще теряет очки или сталкивается с трудностями в реализации.
Абсурд ненавистника.
Во-первых, абсолютное большинство пенок по делу.
Во-вторых, лишь 6 из 13 пенок в матчах Реала назначались в условиях, когда команда играла вничью, либо проигрывала:)) Во всех остальных случаях Реал на момент назначения пенальти был впереди.
Для сравнения у Барсы 6 из 7 пенок назначались в условиях, когда команда либо играла вничью, либо вовсе проигрывала.

Проценты осилишь, стат. наперсточник?
Этот щенок куда лезет? Реально, класс коррекции какой-то, а не футбольный клуб!
Может игрок критикует себя и свою игру?
И вообще, ни одного пенальти в матче с Реалом.
Это действительно мог быть для судьи - позор.
Не уверен, только что гребанный
Конечно, позор. Какой самокритичный малый. Развалинами Реала удовлетворен))
какой позор, у реала нет пенальти в этом матче!
Не удаляют за слова грёбаный позор. Он по совокупности получил, стоял там трещал с минуту судье сбоку ну и нарвался.
Смешнее игрок хетафе удалился, когда пнул мяч после свистка, думая, что это финальный, а это он офсайд свистнул 😀
