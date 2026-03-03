Мастантуоно удалили за слова «гребаный позор» в адрес судьи. Вингеру «Реала» грозит дисквалификация на 2 матча

Мастантуоно удалили за слова «гребаный позор» в адрес судьи.

Стало известно, за что вингер «Реала » Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку в конце матча Ла Лиги с «Хетафе » (0:1).

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте 18-летний аргентинец стал высказывать претензии арбитру Алехандро Муньису и несколько раз произнес «какой позор, какой гребаный позор», за что и был удален с поля.

Теперь Мастантуоно грозит 2-матчевая дисквалификация. В ближайших играх «Реал» встретится в Ла Лиге с «Сельтой» и «Эльче».