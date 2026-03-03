  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу», но предпочел бы перейти в «Арсенал»
12

Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу», но предпочел бы перейти в «Арсенал»

Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу».

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу».

Итальянские топ-клубы рассматривают возможность подписания 31-летнего немца по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом.

Сам Горетцка изучит варианты с Серией А, только если сорвется переход в АПЛ, где на него претендует «Арсенал». «Канониры» пытались приобрести полузащитника еще в январе, но тот обещал «Баварии», что отработает контракт до конца. 

Также Горетцка интересен «Тоттенхэму», но футболист намерен продолжить карьеру в клубе-участнике Лиги чемпионов и склоняется к варианту с «Арсеналом».

В 21 матче текущего сезона в Бундеслиге Горетцка забил 2 гола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern Insider
logoЛеон Горетцка
logoЮвентус
logoТоттенхэм
logoАрсенал
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
logoИнтер
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для ротации вообще хорошо. Универсальный игрок с отличным пасом, может быть реально полезным. Арсеналу, тем более, если придет свободным агентом. Плюс, вписывается в нынешнюю парадигму Артеты о высоких игроках для игры на стандартах. Ни одной причины "против" его перехода в Арсенал.
Ответ batterbin
Для ротации вообще хорошо. Универсальный игрок с отличным пасом, может быть реально полезным. Арсеналу, тем более, если придет свободным агентом. Плюс, вписывается в нынешнюю парадигму Артеты о высоких игроках для игры на стандартах. Ни одной причины "против" его перехода в Арсенал.
Комментарий скрыт
Ответ Andr Lotterer
Комментарий скрыт
Какая разница, кто будет забивать с угловых: бразилец, француз или гей?
Горецка на самом деле ещё как в основной обойме может играть, интенсивно и долго!
Он просто Компани не подходит, по мне Горецка очень работящий, и жаль что с ним не продлевают!
Куда бы не пошёл, буду следить и сопереживать ему. Жаль, что не продлили и не дали завершить карьеру в Баварии, он это заслужил, на мой взгляд.
Пусть закидают помидорами, но для меня Павлович и Киммих не тянут опорную зону, а Леон еще очень сильно может пригодится. Так же вопрос, как можно было продлить Гнабри с огромной зарплатой и нулевым кпд, чья игровая карьера закончилась в 2023 году и не продлить Леона?! Очень жаль Тома Бишофа который по непонятным мне причинам, сидит на скамейке.
Ответ arturmains@icloud.com
Пусть закидают помидорами, но для меня Павлович и Киммих не тянут опорную зону, а Леон еще очень сильно может пригодится. Так же вопрос, как можно было продлить Гнабри с огромной зарплатой и нулевым кпд, чья игровая карьера закончилась в 2023 году и не продлить Леона?! Очень жаль Тома Бишофа который по непонятным мне причинам, сидит на скамейке.
Если закидают то правильно. Горецка ужасное бревно не способный пас отдать а Киммих возможно лучший центральный полузащитник мира
Идти нужно в Хетафе. Они Реалы выносят😁
в 30+ лет переходить для ротации? Леон одумайся, в Юве ты будешь лидером.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем