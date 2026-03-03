Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу», но предпочел бы перейти в «Арсенал»

Горетцка интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу».

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка интересен «Интеру », «Милану » и «Ювентусу ».

Итальянские топ-клубы рассматривают возможность подписания 31-летнего немца по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом.

Сам Горетцка изучит варианты с Серией А, только если сорвется переход в АПЛ , где на него претендует «Арсенал». «Канониры» пытались приобрести полузащитника еще в январе, но тот обещал «Баварии», что отработает контракт до конца.

Также Горетцка интересен «Тоттенхэму», но футболист намерен продолжить карьеру в клубе-участнике Лиги чемпионов и склоняется к варианту с «Арсеналом».

В 21 матче текущего сезона в Бундеслиге Горетцка забил 2 гола.