  Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»
Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»

Лев Лещенко призвал тренеров РПЛ брать пример с Ролана Гусева из «Динамо», который на матче с «Крыльями Советов» (4:0) был одет в пальто.

«Если в ближайшее время буду общаться с Гусевым, скажу, чтобы он не снимал больше пальто. Я вообще давно хотел сделать небольшое эссе на тему внешнего вида наших тренеров во время матчей. 

Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально — красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена. 

Все тренеры должны одеваться как Ролан Гусев. Это обязаловка. Не трудно же сказать: «Давайте надевать костюмы». Смешно, когда в майках или тренировочных костюмах приходят», — сказал народный артист России, болельщик «Динамо».

Ну, он же частично конь...Так что это всё на подсознательном уровне)
Ну, он же частично конь...Так что это всё на подсознательном уровне)
Идеальный комментарий)
Достаточно один раз одеться красиво, и всё - ты уже икона стиля.....

А по факту для поклонников любого клуба: пусть тренер будет хоть в шортах или майке-алкашке, лишь бы команда хорошо играла.
Достаточно один раз одеться красиво, и всё - ты уже икона стиля..... А по факту для поклонников любого клуба: пусть тренер будет хоть в шортах или майке-алкашке, лишь бы команда хорошо играла.
Достойно он должен работать.

А выделяться внешним видом - удел тех, кому выделиться больше нечем.
Почему то вспомнился Слуцкий в спортивном костюме и в кресле-качалке).
Почему то вспомнился Слуцкий в спортивном костюме и в кресле-качалке).
В Англии и Голландии Викторович ходил на матчи в костюмах.
В Англии и Голландии Викторович ходил на матчи в костюмах.
а дома можно и в халате
Прочитал эту новость голосом Лещенко
Прочитал эту новость голосом Лещенко
)))))))))))
Прочитал эту новость голосом Лещенко
пропел
"Ролан,не снимай пальто никогда. Летом тоже"... видимо так скажет Лещенко
"Ролан,не снимай пальто никогда. Летом тоже"... видимо так скажет Лещенко
Пальто с рукавами на молнии как вариант
"Ролан,не снимай пальто никогда. Летом тоже"... видимо так скажет Лещенко
Легким движением руки б̶р̶ю̶к̶и̶/пальто превращаются… б̶р̶ю̶к̶и̶/пальто превращаются… в шорты (С) ну почти.
« Из полей доносится.. пальто одень»
« Из полей доносится.. пальто одень»
"НАДЕНЬ"
...Сегодня в Москве жарко. Июнь,всё- таки! Но, как всегда,на бровке в неизменном пальто стоит Ролан Гусев. На фоне маек и шорт зрителей это смотрится очень стильно! Так и хочется крикнуть:" Ролан,не снимай пальто!"..
...Сегодня в Москве жарко. Июнь,всё- таки! Но, как всегда,на бровке в неизменном пальто стоит Ролан Гусев. На фоне маек и шорт зрителей это смотрится очень стильно! Так и хочется крикнуть:" Ролан,не снимай пальто!"..
Варежки только сними!
...Сегодня в Москве жарко. Июнь,всё- таки! Но, как всегда,на бровке в неизменном пальто стоит Ролан Гусев. На фоне маек и шорт зрителей это смотрится очень стильно! Так и хочется крикнуть:" Ролан,не снимай пальто!"..
в Спартаке был пиджак, а в Динаме ПАЛЬТЯК
Да,пусть Ролан и летом не снимает пальто.
Надеюсь нынешняя молодежь в свое время этой хренью страдать не будет. Одежда чистая? Человек помыт и не воняет? Половые признаки прикрыты?
Ну и ОК. В остальном, пусть одевается во что ему удобно.
Ну Гусеву пальто с учетом карьеры в ЦСКА самое то. Конь в пальто :)
