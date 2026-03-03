Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»
Лев Лещенко призвал тренеров РПЛ брать пример с Ролана Гусева из «Динамо», который на матче с «Крыльями Советов» (4:0) был одет в пальто.
«Если в ближайшее время буду общаться с Гусевым, скажу, чтобы он не снимал больше пальто. Я вообще давно хотел сделать небольшое эссе на тему внешнего вида наших тренеров во время матчей.
Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально — красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена.
Все тренеры должны одеваться как Ролан Гусев. Это обязаловка. Не трудно же сказать: «Давайте надевать костюмы». Смешно, когда в майках или тренировочных костюмах приходят», — сказал народный артист России, болельщик «Динамо».
А по факту для поклонников любого клуба: пусть тренер будет хоть в шортах или майке-алкашке, лишь бы команда хорошо играла.
А выделяться внешним видом - удел тех, кому выделиться больше нечем.
Ну и ОК. В остальном, пусть одевается во что ему удобно.