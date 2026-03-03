Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»

Лещенко о Гусеве в пальто: все тренеры должны одеваться, как Ролан.

Лев Лещенко призвал тренеров РПЛ брать пример с Ролана Гусева из «Динамо », который на матче с «Крыльями Советов» (4:0) был одет в пальто.

«Если в ближайшее время буду общаться с Гусевым, скажу, чтобы он не снимал больше пальто. Я вообще давно хотел сделать небольшое эссе на тему внешнего вида наших тренеров во время матчей.

Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально — красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена.

Все тренеры должны одеваться как Ролан Гусев. Это обязаловка. Не трудно же сказать: «Давайте надевать костюмы». Смешно, когда в майках или тренировочных костюмах приходят», — сказал народный артист России, болельщик «Динамо».