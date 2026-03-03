  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: «Это убивает футбол! Судьи перестали принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов»
3

Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: «Это убивает футбол! Судьи перестали принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов»

Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: это убивает футбол.

Сергей Силкин раскритиковал работу судей и ВАР в РПЛ.

«Мне нравится английский чемпионат. Уровень высочайший, скорости бешеные, никаких пауз. А у нас... Правда, здесь вопросы не только к готовности игроков, но и к судьям. Набрали молодых, а они игру не чувствуют. Не дают бороться, чуть что — сразу свисток. 

Вдобавок ВАР постоянно вмешивается. Это убивает футбол! Ни в одной европейской лиге такого нет! Да еще с китайскими офсайдными линиями цирк творится.

ВАР для чего вводили? Чтобы арбитрам помогать. В России же пришли к тому, что они перестали сами принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов. А те по пять минут крутят повторы туда-сюда и все равно не в силах разобраться. Ошибка на ошибке! Субботние пенальти в ворота «Краснодара» и «Локомотива» — это вообще за гранью. Судьи испортили две игры!» — сказал экс-тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Силкин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тогда может поменять их местами, не?
Почему бы главному не смотреть матч через монитор? Ассистент может и по полю по бегать.
Конечно раньше было проще. Арбитр заранее знал какой клуб должен с его помощью победить и свистел как надо.
А я сразу это говорил, как только пошли разговоры про использование ВАР: мы всего-навсего дадим судьям возможность сваливать все на других. Типа, а я чего? Я ничего. Другие вон чего, и то ничего, а я чего?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Романцев о судействе в РПЛ: «Наши судьи были сильнее нынешних. ВАР только мешает, постоянные паузы забирают эмоции у болельщиков и футболистов»
2 марта, 19:15
Литвинов не согласен, что «Сочи» заработал пенальти: «Я считаю, нет. Разберут – скажут»
2 марта, 17:28
Мостовой о судействе: «95% арбитров не играли в футбол, не могут разобраться во всех микронюансах. Все решает человеческий фактор – я всегда буду за футбольных людей»
2 марта, 17:01
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем