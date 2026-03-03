Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: «Это убивает футбол! Судьи перестали принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов»

Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: это убивает футбол.

Сергей Силкин раскритиковал работу судей и ВАР в РПЛ .

«Мне нравится английский чемпионат. Уровень высочайший, скорости бешеные, никаких пауз. А у нас... Правда, здесь вопросы не только к готовности игроков, но и к судьям. Набрали молодых, а они игру не чувствуют. Не дают бороться, чуть что — сразу свисток.

Вдобавок ВАР постоянно вмешивается. Это убивает футбол! Ни в одной европейской лиге такого нет! Да еще с китайскими офсайдными линиями цирк творится.

ВАР для чего вводили? Чтобы арбитрам помогать. В России же пришли к тому, что они перестали сами принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов. А те по пять минут крутят повторы туда-сюда и все равно не в силах разобраться. Ошибка на ошибке! Субботние пенальти в ворота «Краснодара» и «Локомотива» — это вообще за гранью. Судьи испортили две игры!» — сказал экс-тренер «Динамо».