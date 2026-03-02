1 мин.
🎥 Рафинья назвал любимых игроков из 10 разных стран. Выделил одного вратаря

Adidas развернул масштабную кампанию по продвижению новых моделей бутс F50 и Predator. Очередное мероприятие от немецкого бренда посетил Рафинья. На мероприятии бразилец поучаствовал в челлендже для известного футбольного блога Post United.

Правила простые: вингер «Барсы» выбирает любимого игрока из страны, которую называет журналистка. Ограничений у Рафиньи не было, он мог выбрать совершенно любых футболистов – как действующих, так и завершивших карьеру.

Вингер выделил четырех легенд, выступавших за «блауграну»: Серджи Бускетса, Лионеля Месси, Роналдиньо и Тьерри Анри. В любимчиках бразильца оказался и один вратарь – Оливер Кан, представляющий Германию.

А каких футболистов выбрали бы вы? 

