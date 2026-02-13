  • Спортс
  • Де Йонг об отмененном голе «Барсы»: «Нам сказали, что система сломалась. Это скандал»
76

Де Йонг об отмененном голе «Барсы»: «Нам сказали, что система сломалась. Это скандал»

Френки де Йонг: отмененный гол «Барселоны» – это скандал.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался об отмененном голе Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба.

«Сложно о чем-то говорить. Нам сказали, что система сломалась. Это было странно… Скандал», – сказал Френки де Йонг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SportyTV
76 комментариев
Система сломалась? А, поэтому при фоле на Бальде удаления то не было…
Ответ Vov Ochka
Система сломалась? А, поэтому при фоле на Бальде удаления то не было…
Он абсолютно прав. Система сломалась, потому что коррупционный скандал с подкупом судей вылез наружу. Теперь Барселоне мало полсуживают, а это не честно,Иони чё, 20 лет просто так судьям платили ?
Ответ Vov Ochka
Система сломалась? А, поэтому при фоле на Бальде удаления то не было…
Комментарий скрыт
«5-й и 7-й гол нам забили с нарушением правил»
Ответ Ночной кошмар Логинова
«5-й и 7-й гол нам забили с нарушением правил»
Кажется порою, что клопы понятливее и умнее маргариновых. Еще раз, для особо одаренных. В двух матчевых противостояниях важен любой гол, поэтому шутить на тему: какая разница, с каким счетом проигрывать, абсолютно глупо. Попробуй эту сложную мысль обдумать, если можешь конечно.
Ответ Simbad
Кажется порою, что клопы понятливее и умнее маргариновых. Еще раз, для особо одаренных. В двух матчевых противостояниях важен любой гол, поэтому шутить на тему: какая разница, с каким счетом проигрывать, абсолютно глупо. Попробуй эту сложную мысль обдумать, если можешь конечно.
Вот это тряска))
Зато в мае, когда Атлетико возьмёт чашку будете опять себя в грудь бить, что баркелонку мордой об траву возил не какой-то там вечный претендент, а сам победитель кубка.
проиграли 0-4 и ноют про судей. ДНК
Конечно это скандал. Просто посмотрите как Симеоне влетает в Бальде. Чистейшая красная. Все люди в здравом уме с этим согласятся.
Школьники в трауре на уроки не пойдут Атлетико хвала матрас
как же хорошо,что этот матч был у Барселоны не против Реала. Представляю сколько было бы нытья про купленное судейство. А так барсукам надо заводить новую песню,о том что и Атлетико всё купило. Ну просто по другому эти люди не умеют. Им не хватает мозгов понять,что теперь судьи просто предвзято смотрят на Барсу из-за дела Негрейры. Я думаю это бумеранг...
Ответ vinnypooh86
как же хорошо,что этот матч был у Барселоны не против Реала. Представляю сколько было бы нытья про купленное судейство. А так барсукам надо заводить новую песню,о том что и Атлетико всё купило. Ну просто по другому эти люди не умеют. Им не хватает мозгов понять,что теперь судьи просто предвзято смотрят на Барсу из-за дела Негрейры. Я думаю это бумеранг...
Так точно такое же происходит и в класико последних, просто Барса их выигрывает и никто особой шумихи не устраивает👍
Ответ vinnypooh86
как же хорошо,что этот матч был у Барселоны не против Реала. Представляю сколько было бы нытья про купленное судейство. А так барсукам надо заводить новую песню,о том что и Атлетико всё купило. Ну просто по другому эти люди не умеют. Им не хватает мозгов понять,что теперь судьи просто предвзято смотрят на Барсу из-за дела Негрейры. Я думаю это бумеранг...
Да у них даже здесь Перес виноват
Забавно конечно система сломалась в моментах, когда Барса должна была получать преимущество в этих ключевых моментах игры: удаление, гол и пенальти🤣
Тут даже спорить нет сил, это просто до абсурда смешно
Скандал, это когда в быстрой атаке игроков Атлетико больше оборонявшихся игроков Барселоны, о своей игре и отношении нужно думать и анализировать.
В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕНЕГ. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной СУММЕ, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения в пользу своего кармана.
Да-да, при счёте 0:4 система сломала нам игру...
Ответ Милдронат Бромантанов
Да-да, при счёте 0:4 система сломала нам игру...
Ну 0:4 - это не 1:4 в ответке. Разница есть
Ответ Милдронат Бромантанов
Да-да, при счёте 0:4 система сломала нам игру...
Если бы был один матч, возможно этот бред был бы логичен. Но Барса неоднократно забивала 4 за тайм, а тут еще и второй матч дома, было бы 4-2 допустим, и уже считай ничего не ясно. А так факт на лицо, чистый гол и удаление спасли Атлетико от камбэка.
