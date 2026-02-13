Де Йонг об отмененном голе «Барсы»: «Нам сказали, что система сломалась. Это скандал»
Френки де Йонг: отмененный гол «Барселоны» – это скандал.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался об отмененном голе Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).
Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба.
«Сложно о чем-то говорить. Нам сказали, что система сломалась. Это было странно… Скандал», – сказал Френки де Йонг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SportyTV
Зато в мае, когда Атлетико возьмёт чашку будете опять себя в грудь бить, что баркелонку мордой об траву возил не какой-то там вечный претендент, а сам победитель кубка.
Тут даже спорить нет сил, это просто до абсурда смешно