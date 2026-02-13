Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилии на четыре года. Он тренирует команду с 2025-го

Сборная Бразилии и Карло Анчелотти подпишут новый контракт.

Бразильская конфедерация футбола договорилась о подписании контракта с главным тренером национальной сборной Карло Анчелотти .

66-летний итальянец продлит соглашение со сборной на четыре года.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Во главе команды на данный момент он провел 8 матчей (4 победы, 2 ничьих, 2 поражения).