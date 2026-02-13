Глава «Динамо» Ивлев: «Не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой». Хотим завоевать Кубок России, за чемпионство будем биться в ближайшие сезоны»

Александр Ивлев: «Динамо» хочет завоевать Кубок России.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев высказался по поводу этапов развития клуба.

– Вы назвали последние эпизоды в жизни клуба, когда он уже подходил к заветной цели, но до этого были десятилетия тотального безвременья, и даже при наличии денег и хорошего состава и близко не было борьбы за медали и трофеи.

– Скажем так, я не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой», что оно якобы преследует «Динамо», и нам нужно что-то сделать, условно говоря – пройти вокруг стадиона три раза, чтобы его снять. Не стал бы на этом фокусироваться.

– Тогда какие рациональные причины?

– Клуб проходил разные этапы своего развития. Были взлеты и падения. Были объективные и субъективные факторы, влиявшие на отсутствие трофеев.

Менялись владельцы, случались разные периоды в истории страны, влиявшие в том числе и на «Динамо» – клуб пережил непростые времена в конце 1980-х годов, когда разваливался Советский Союз, затем были 1990–2000-е годы и много хаоса.

К счастью, мы видим, что с 2010 года клуб начал преображаться. Я думаю, мы уже подошли к тому этапу, когда выстроена четкая структура управления клубом и создана необходимая инфраструктура.

Конечно, нам бы хотелось – и такая работа ведется – улучшить условия работы нашей детской футбольной академии, потому что она – залог успеха нашего клуба. Посмотрите на состав предсезонных матчей с китайскими клубами на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, как много выпускников академии играют, показывают свое мастерство, и мы этим довольны.

Надо всем вместе работать и готовить команду к тому, чтобы был победный дух, который позволит нашим ребятам поверить в свои силы. И создать им хорошие условия, чтобы они могли себя реализовать, чтобы тренерский штаб действительно по максимуму смог подготовить их физически и ментально, настроить на победу, чтобы они действительно показали тот футбол, о котором мечтают болельщики. И этот футбол обязательно будет победным для «Динамо». Когда это получится, тогда и титулы придут.

В этом году очень хотим завоевать Кубок России – это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться, – сказал Александр Ивлев.