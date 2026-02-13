  • Спортс
  • Глава «Динамо» Ивлев: «Не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой». Хотим завоевать Кубок России, за чемпионство будем биться в ближайшие сезоны»
Глава «Динамо» Ивлев: «Не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой». Хотим завоевать Кубок России, за чемпионство будем биться в ближайшие сезоны»

Александр Ивлев: «Динамо» хочет завоевать Кубок России.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался по поводу этапов развития клуба.

– Вы назвали последние эпизоды в жизни клуба, когда он уже подходил к заветной цели, но до этого были десятилетия тотального безвременья, и даже при наличии денег и хорошего состава и близко не было борьбы за медали и трофеи.

– Скажем так, я не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой», что оно якобы преследует «Динамо», и нам нужно что-то сделать, условно говоря – пройти вокруг стадиона три раза, чтобы его снять. Не стал бы на этом фокусироваться.

– Тогда какие рациональные причины?

– Клуб проходил разные этапы своего развития. Были взлеты и падения. Были объективные и субъективные факторы, влиявшие на отсутствие трофеев.

Менялись владельцы, случались разные периоды в истории страны, влиявшие в том числе и на «Динамо» – клуб пережил непростые времена в конце 1980-х годов, когда разваливался Советский Союз, затем были 1990–2000-е годы и много хаоса.

К счастью, мы видим, что с 2010 года клуб начал преображаться. Я думаю, мы уже подошли к тому этапу, когда выстроена четкая структура управления клубом и создана необходимая инфраструктура.

Конечно, нам бы хотелось – и такая работа ведется – улучшить условия работы нашей детской футбольной академии, потому что она – залог успеха нашего клуба. Посмотрите на состав предсезонных матчей с китайскими клубами на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, как много выпускников академии играют, показывают свое мастерство, и мы этим довольны.

Надо всем вместе работать и готовить команду к тому, чтобы был победный дух, который позволит нашим ребятам поверить в свои силы. И создать им хорошие условия, чтобы они могли себя реализовать, чтобы тренерский штаб действительно по максимуму смог подготовить их физически и ментально, настроить на победу, чтобы они действительно показали тот футбол, о котором мечтают болельщики. И этот футбол обязательно будет победным для «Динамо». Когда это получится, тогда и титулы придут.

В этом году очень хотим завоевать Кубок России – это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться, – сказал Александр Ивлев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
18 комментариев
Сам себе противоречит. Как при четкой системе управления мог быть приглашен низкокачественный тренер Карпин? Это чудовищное решение прямо кричит о низкой эффективности управления в Динамо
Ответ agentkuper
Сам себе противоречит. Как при четкой системе управления мог быть приглашен низкокачественный тренер Карпин? Это чудовищное решение прямо кричит о низкой эффективности управления в Динамо
Сколько смотрю футбол, у Динамо всегда какие-то некомпетентные управленцы.
Ответ agentkuper
Сам себе противоречит. Как при четкой системе управления мог быть приглашен низкокачественный тренер Карпин? Это чудовищное решение прямо кричит о низкой эффективности управления в Динамо
В Динамо очень много советов. Директоров, наблюдательный, попечительский, экспертный... А у семи нянек ... 50 лет без золота и 30 лет без кубка.(((
В этом году главное не вылететь.
... а где-то светит Маяк...)))
Ответ Иван Петров
... а где-то светит Маяк...)))
и счётчик крутит без остановки
Хорошо говорит, как "мёд в уши" )
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Хорошо говорит, как "мёд в уши" )
А они только на это и способны.
вот если бы признали, что ошиблись с Карпиным и вернули бы Личку, вот тогда можно говорить об эффективности управления в Динамо
Што за проклятие такое?
Некоторая часть футбольных профессионалов и болельщиков, прежде всего связанных с «Динамо»,относится к истории с проклятием жены Севидова серьёзно. В частности, Юрий Сёмин, в 2005—2006 годах возглавлявший «Динамо», после ряда неудачных игр приехал к сыну Лидии Севидовой Юрию с просьбой сходить вместе в церковь, чтобы снять проклятие. Вратарь «Динамо» Игорь Лещук, заметив, что в проклятие не верит, всё же предложил на всякий случай съездить к семье Севидовых и попросить прощения. Известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин, бывший глава Всероссийского объединения болельщиков, предлагал для снятия проклятия провести крестный ход вокруг динамовского стадиона.
Ответ Evincive
Некоторая часть футбольных профессионалов и болельщиков, прежде всего связанных с «Динамо»,относится к истории с проклятием жены Севидова серьёзно. В частности, Юрий Сёмин, в 2005—2006 годах возглавлявший «Динамо», после ряда неудачных игр приехал к сыну Лидии Севидовой Юрию с просьбой сходить вместе в церковь, чтобы снять проклятие. Вратарь «Динамо» Игорь Лещук, заметив, что в проклятие не верит, всё же предложил на всякий случай съездить к семье Севидовых и попросить прощения. Известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин, бывший глава Всероссийского объединения болельщиков, предлагал для снятия проклятия провести крестный ход вокруг динамовского стадиона.
Так работает же проклятие. С Личкой последний раз очень чётко сработало, прямо издевательски чётко. А так верить, конечно, не надо.
ну он же это не серьезно?
"Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть!"
