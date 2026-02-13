  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик об отмене гола Кубарси: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд»
114

Флик об отмене гола Кубарси: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд»

Ханси Флик назвал позором отмененный гол Пау Кубарси.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик раскритиковал работу главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры после поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

«Что можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде, и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка.

Что касается отменного гола Пау Кубарси, то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа», – сказал Ханси Флик.

Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoХанс-Дитер Флик
logoсудьи
logoАтлетико
logoКубок Испании
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлекс Бальде
logoДжулиано Симеоне
Хуан Мартинес Мунуэра
logoПау Кубарси
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
“Мы не говорим о судьях и спорных решениях” Когда выигрываем))
Ответ Ночной кошмар Логинова
“Мы не говорим о судьях и спорных решениях” Когда выигрываем))
Комментарий скрыт
Ответ Ночной кошмар Логинова
“Мы не говорим о судьях и спорных решениях” Когда выигрываем))
они про них говорили когда им помогали, а когда один из судей отсудил по правилам то сразу ВСЯ БАРСЕЛОНА ЗАНЫЛА
Ни в коем случае не хочу обидеть Флика, которого уважаю. И Барселону как клуб, которую уважаю и против которой ничего не имею, собсно, тоже. Однако не могу не подсветить вбросы некоторых пузатых личностей, что, дескать, "Барселона никогда не говорит о судействе", а заодно и прочие социологические мадридизмы вместе с барселонитами. Фрейша соврать не даст)
Ответ xDe xDe
Ни в коем случае не хочу обидеть Флика, которого уважаю. И Барселону как клуб, которую уважаю и против которой ничего не имею, собсно, тоже. Однако не могу не подсветить вбросы некоторых пузатых личностей, что, дескать, "Барселона никогда не говорит о судействе", а заодно и прочие социологические мадридизмы вместе с барселонитами. Фрейша соврать не даст)
А прям нужно подсвечивать?
Фразы о том, что кто-то не говорит о судействе - просто красивые слова в моменты, когда об этом и правда можно не говорить. Если уж на то пошло, то и Анчелотти заявлял, что Реал судейство не обсуждает. И потом спокойно его обсуждал. Такие заявления делают представители большинства клубов, когда им это удобно. И всерьез им за это предъявлять, это примерно как ругать современных футболистов за то, что после стыков они долго лежат и "страдают", ведь им очевидно совсем не настолько больно!
Про Фрейшу вообще не понятно. С одной стороны, он кандидат в президенты (который очевидно им никогда не станет), а с другой - никаких должностей в клубе не занимает. С тем же успехом можно приводить цитаты Риго, Армандыча или БарсеНоги и прочих легенд Спортса.
Ответ xDe xDe
Ни в коем случае не хочу обидеть Флика, которого уважаю. И Барселону как клуб, которую уважаю и против которой ничего не имею, собсно, тоже. Однако не могу не подсветить вбросы некоторых пузатых личностей, что, дескать, "Барселона никогда не говорит о судействе", а заодно и прочие социологические мадридизмы вместе с барселонитами. Фрейша соврать не даст)
Анчелотти который стебал хави за жалобы, а потом плакал не раз на пресс-конференциях из-за судей🫡
Из-за одного гола такой вой, ужас.

Да уж, не питаю симпатий ни к кому из Ла Лиги, но фанаты барсы прям эталонные лицемеры.
Фаны сливочных хотя бы стабильны -- ноют всегда.

А эти когда выигрывают все такие на белом коне, благородные, про судей не говорят. А чуть что так вселенская драма.

Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда (с)
Ответ Neromog
Из-за одного гола такой вой, ужас. Да уж, не питаю симпатий ни к кому из Ла Лиги, но фанаты барсы прям эталонные лицемеры. Фаны сливочных хотя бы стабильны -- ноют всегда. А эти когда выигрывают все такие на белом коне, благородные, про судей не говорят. А чуть что так вселенская драма. Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда (с)
Комментарий скрыт
Ответ svaz
Комментарий скрыт
Не брат, я все понимаю. Действительно обидно бывает, когда судья вдруг внезапно не очень справедливые, по твоему мнению, решения принимает. И сам нередко "ною".

Но проблема в том, что тогда просто не стоит пытаться возвышаться над остальными словами про "необусждение" судей. Если в конечном итоге все всё обсуждают.
4:0 это мощно
Ответ Эд
4:0 это мощно
Пффф, все таки топовая Барселона чё ты думал
Ответ 65 дней
Пффф, все таки топовая Барселона чё ты думал
Комментарий скрыт
Ожидаемо. Каталонские уже начали свою песню "ну ребят, помните Негрейра свистел нам левые пенки и засчитывал голы из офсайдов, а без него нам тяжко..."
Все-таки бчк самый отвратительный клуб в истории.
Ответ Qarasik
Ожидаемо. Каталонские уже начали свою песню "ну ребят, помните Негрейра свистел нам левые пенки и засчитывал голы из офсайдов, а без него нам тяжко..." Все-таки бчк самый отвратительный клуб в истории.
Кринж пробежал 1.5 метра, упал, когда защитник далеко от него - эту пенку подарил Барсе Негрейра. Логично.
Ответ Alon Raven
Кринж пробежал 1.5 метра, упал, когда защитник далеко от него - эту пенку подарил Барсе Негрейра. Логично.
Не то что Альба да😂
«Мы знаем, что судьи – важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки. Мы должны фокусироваться на себе и смотреть, что можем делать лучше. Я не хочу говорить о других. Нужно строить лучшую команду из возможных. Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь», – сказал Ханси Флик.

Эх, какой восторг был в комментариях!)
https://m.sports.ru/football/1117013096-flik-na-vopros-ob-obsuzhdenii-sudejstva-v-reale-nepravilno-davit-na-ar.html
Ответ pit4er
«Мы знаем, что судьи – важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки. Мы должны фокусироваться на себе и смотреть, что можем делать лучше. Я не хочу говорить о других. Нужно строить лучшую команду из возможных. Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь», – сказал Ханси Флик. Эх, какой восторг был в комментариях!) https://m.sports.ru/football/1117013096-flik-na-vopros-ob-obsuzhdenii-sudejstva-v-reale-nepravilno-davit-na-ar.html
Флик тот еще лицемер и это было известно давно
Ответ pit4er
«Мы знаем, что судьи – важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки. Мы должны фокусироваться на себе и смотреть, что можем делать лучше. Я не хочу говорить о других. Нужно строить лучшую команду из возможных. Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь», – сказал Ханси Флик. Эх, какой восторг был в комментариях!) https://m.sports.ru/football/1117013096-flik-na-vopros-ob-obsuzhdenii-sudejstva-v-reale-nepravilno-davit-na-ar.html
Прочитайте первые комментарии с плюсами 😁
Флик даже немного в шоке от того, что люди плохо думают о судьях 😂

БЧЛ - больше чем лицемерие
Барса ноет, все по классике
оооо, неговорящий о судьях интеллигент порвался)))
Самая лучшая игра Барселоны красавцы ребята продолжайте так же
В прошлом сезоне Барса 2:0 в 2:5 перевернула с Атлетико во втором тайме. Сейчас тоже ждал, что встрепенутся.
Ответ Биомеханоид
В прошлом сезоне Барса 2:0 в 2:5 перевернула с Атлетико во втором тайме. Сейчас тоже ждал, что встрепенутся.
Без Педри и Рафиньи "Барселона" - команда уровня нынешнего "Атлетика" или той "Жироны", которая полсезона шла в лидирующей пятерке.
Как болельщик "блауграны" говорю.
Ответ Биомеханоид
В прошлом сезоне Барса 2:0 в 2:5 перевернула с Атлетико во втором тайме. Сейчас тоже ждал, что встрепенутся.
Сложно встрепенуться, когда забитый гол отменяют из-за линий офсайда, нарисованных в Пейнте. Плюс пауза в 7 минут, пока эти линии рисовали явно пошла на пользу матрасам, а не Барселоне.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»
13 февраля, 01:30
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
22 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
31 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
42 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
53 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
54 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
5 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем