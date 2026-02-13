Флик об отмене гола Кубарси: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд»

Ханси Флик назвал позором отмененный гол Пау Кубарси.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик раскритиковал работу главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры после поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

«Что можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде , и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка.

Что касается отменного гола Пау Кубарси , то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа», – сказал Ханси Флик .

Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную