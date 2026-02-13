Флик об отмене гола Кубарси: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик раскритиковал работу главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры после поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).
«Что можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде, и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка.
Что касается отменного гола Пау Кубарси, то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа», – сказал Ханси Флик.
Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную
Фразы о том, что кто-то не говорит о судействе - просто красивые слова в моменты, когда об этом и правда можно не говорить. Если уж на то пошло, то и Анчелотти заявлял, что Реал судейство не обсуждает. И потом спокойно его обсуждал. Такие заявления делают представители большинства клубов, когда им это удобно. И всерьез им за это предъявлять, это примерно как ругать современных футболистов за то, что после стыков они долго лежат и "страдают", ведь им очевидно совсем не настолько больно!
Про Фрейшу вообще не понятно. С одной стороны, он кандидат в президенты (который очевидно им никогда не станет), а с другой - никаких должностей в клубе не занимает. С тем же успехом можно приводить цитаты Риго, Армандыча или БарсеНоги и прочих легенд Спортса.
Да уж, не питаю симпатий ни к кому из Ла Лиги, но фанаты барсы прям эталонные лицемеры.
Фаны сливочных хотя бы стабильны -- ноют всегда.
А эти когда выигрывают все такие на белом коне, благородные, про судей не говорят. А чуть что так вселенская драма.
Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда (с)
Но проблема в том, что тогда просто не стоит пытаться возвышаться над остальными словами про "необусждение" судей. Если в конечном итоге все всё обсуждают.
Все-таки бчк самый отвратительный клуб в истории.
Эх, какой восторг был в комментариях!)
https://m.sports.ru/football/1117013096-flik-na-vopros-ob-obsuzhdenii-sudejstva-v-reale-nepravilno-davit-na-ar.html
Флик даже немного в шоке от того, что люди плохо думают о судьях 😂
БЧЛ - больше чем лицемерие
Как болельщик "блауграны" говорю.