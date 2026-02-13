Эндрюс про 1:1 с «Арсеналом»: «Брентфорд» выглядел командой, которая, скорее всего, победит. Мы играли отлично на протяжении большей части матча против топ-клуба»

Кит Эндрюс похвалил игру «Брентфорда» против «Арсенала».

Главный тренер «Брентфорда » Кит Эндрюс высказался о результате матча АПЛ против «Арсенала» (1:1).

«Мы не одержали победу, но, на мой взгляд, сыграли отлично в большинстве аспектов и на протяжении большей части матча против топ-команды.

Считаю, что в последние 30 минут мы играли превосходно и выглядели командой, которая, скорее всего, одержит победу.

Отношение, самоотдача и настрой – вот что для меня очень важно. Намерения всегда должны быть правильными, всегда позитивными.

Я ожидал такой реакции от «Арсенала» в начале второго тайма. Если бы я был критиком, то хотел бы, чтобы мы показали немного больше, но это непросто.

Я даю игрокам свободу самовыражения и возможность реагировать на действия друг друга. Я хочу, чтобы мы были непредсказуемы для соперника. В нашей игре есть непредсказуемость», – сказал Кит Эндрюс.

