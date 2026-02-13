  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эндрюс про 1:1 с «Арсеналом»: «Брентфорд» выглядел командой, которая, скорее всего, победит. Мы играли отлично на протяжении большей части матча против топ-клуба»
6

Эндрюс про 1:1 с «Арсеналом»: «Брентфорд» выглядел командой, которая, скорее всего, победит. Мы играли отлично на протяжении большей части матча против топ-клуба»

Кит Эндрюс похвалил игру «Брентфорда» против «Арсенала».

Главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс высказался о результате матча АПЛ против «Арсенала» (1:1).

«Мы не одержали победу, но, на мой взгляд, сыграли отлично в большинстве аспектов и на протяжении большей части матча против топ-команды.

Считаю, что в последние 30 минут мы играли превосходно и выглядели командой, которая, скорее всего, одержит победу.

Отношение, самоотдача и настрой – вот что для меня очень важно. Намерения всегда должны быть правильными, всегда позитивными.

Я ожидал такой реакции от «Арсенала» в начале второго тайма. Если бы я был критиком, то хотел бы, чтобы мы показали немного больше, но это непросто.

Я даю игрокам свободу самовыражения и возможность реагировать на действия друг друга. Я хочу, чтобы мы были непредсказуемы для соперника. В нашей игре есть непредсказуемость», – сказал Кит Эндрюс.

«Арсенал» подпускает «Сити»: осталось 4 очка! Ничья с «Брентфордом»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoКит Эндрюс
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБрентфорд
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал сыграл очень слабо, претензий нет только к Райсу, но при всём этом минуте на 93ей Мартинели обязан был забивать победный гол после паса Тимбера...
Знатно погоняли наш Арсенал, надо признать...
Брентфорд крепкая команда.
Здесь почти всегда тяжело.
Если Сити не выдаст опять серию в 10+ побед подряд,шансы будут у Арсенала.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райс об 1:1: «Не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча, это одна из лучших команд в АПЛ. Этот сезон – американские горки, «Арсенал» должен игнорировать внешний шум»
13 февраля, 02:01
«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» – 1:1. Льюис-Поттер ответил на гол Мадуэке
12 февраля, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
22 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
31 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
42 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
53 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
54 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
5 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем