Призовой фонд Суперкубка Испании вырастет с 19,6 млн евро до 23 млн. Деньги распределят между участниками в зависимости от титулов, истории и телевизионной аудитории

Призовые за участие в Суперкубке Испании будут выше, чем в прошлом году.

Как сообщает Marca, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила увеличить призовой фонд, чтобы повысить престиж турнира и мотивировать команды-участницы.

В 2025 году между командами были распределены 19 648 486 евро. За участие в турнире «Барселона» и «Реал» получили по 6 миллионов евро, «Атлетик» – 2 млн, а «Мальорка» – 850 тысяч. Кроме того, полуфиналистам дополнительно выплатили по 1 млн евро, а победителю – «блаугране» – 2 млн.

В этом году общая сумма призовых составит примерно 23 миллиона евро. Каждый клуб получает свою долю в зависимости от завоеванных титулов, истории и телевизионной аудитории.

Доход RFEF от проведения Суперкубка составит 51,9 млн евро. Около 28 млн евро будут выделены на развитие непрофессионального футбола.

В полуфинале турнира «Реал » сыграет с «Атлетико», а «Барселона » – с «Атлетиком ». Победители этих пар встретятся в финале, который состоится 11 января.