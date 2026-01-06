Призовой фонд Суперкубка Испании вырастет с 19,6 млн евро до 23 млн. Деньги распределят между участниками в зависимости от титулов, истории и телевизионной аудитории
Призовые за участие в Суперкубке Испании будут выше, чем в прошлом году.
Как сообщает Marca, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила увеличить призовой фонд, чтобы повысить престиж турнира и мотивировать команды-участницы.
В 2025 году между командами были распределены 19 648 486 евро. За участие в турнире «Барселона» и «Реал» получили по 6 миллионов евро, «Атлетик» – 2 млн, а «Мальорка» – 850 тысяч. Кроме того, полуфиналистам дополнительно выплатили по 1 млн евро, а победителю – «блаугране» – 2 млн.
В этом году общая сумма призовых составит примерно 23 миллиона евро. Каждый клуб получает свою долю в зависимости от завоеванных титулов, истории и телевизионной аудитории.
Доход RFEF от проведения Суперкубка составит 51,9 млн евро. Около 28 млн евро будут выделены на развитие непрофессионального футбола.
В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» – с «Атлетиком». Победители этих пар встретятся в финале, который состоится 11 января.