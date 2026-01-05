Муслера включил Уругвай в топ-3 фаворитов ЧМ-2026 и признался, что не верит в победу Роналду

Голкипер «Эстудиантеса» и сборной Уругвая Фернандо Муслера назвал весьма спорный топ-3 фаворитов ЧМ-2026. Но патриотичный.

«Три претендента на победу на чемпионате мира – Уругвай, Аргентина и Испания. Бразилия на ступень ниже.

Думаю, что Криштиану не выиграет. Я столкнулся и с ним, и с Месси, но ощущения совершенно разные. Я люблю «маленького парня» [Месси] и надеюсь, что он всегда останется на вершине с тем чемпионатом мира, который он выиграл», – объяснил Муслера.

Ну ведь он же шутит…