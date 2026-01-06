В Сомали хотели бы провести матч со сборной России: «У нас как никогда крепкие и дружеские отношения. Считаем российскую команду одной из сильнейших»
В Сомали хотели бы провести матч со сборной России.
Менеджер сборной Сомали Али Саид ответил на вопрос о возможном проведении матча с командой России.
«Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах.
Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству», – сказал Саид.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
