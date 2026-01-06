«МЮ» нравится Де Дзерби, но назначение Гласнера более вероятно. Клуб вряд ли пригласит Мареску

«Манчестер Юнайтед» интересен Роберто Де Дзерби.

«Манчестер Юнайтед » ведет поиски нового главного тренера.

Ранее стало известно , что одним из основных кандидатов на замену Рубену Амориму является Оливер Гласнер , возглавляющий «Кристал Пэлас ». По информации The Telegraph, некоторые руководители манкунианцев заинтересованы в том, чтобы пригласить тренера «Марселя » Роберто Де Дзерби .

«Юнайтед» уже контактировал с итальянским специалистом летом 2024 года, когда рассматривал возможность увольнения Эрика тен Хага. В итоге клуб решил продлить контракт с нидерландцем.

Де Дзерби по-прежнему нравится боссам «МЮ», но назначение Гласнера считается более вероятной и достижимой целью. Отмечается, что Роберто вряд ли согласится уйти из «Марселя» зимой, но хотел бы вернуться в АПЛ в будущем – ранее он работал в «Брайтоне».

Также в «Юнайтед» обсуждались кандидатуры Франческо Фарьоли из «Порту», Андони Ираолы из «Борнмута» и Марку Силвы из «Фулхэма». У Силвы и Ираолы, как и у Гласнера, летом истекают контракты.

При этом назначение Энцо Марески, который покинул «Челси» 1 января, считается маловероятным.