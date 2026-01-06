«МЮ» нравится Де Дзерби, но назначение Гласнера более вероятно. Клуб вряд ли пригласит Мареску
«Манчестер Юнайтед» ведет поиски нового главного тренера.
Ранее стало известно, что одним из основных кандидатов на замену Рубену Амориму является Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас». По информации The Telegraph, некоторые руководители манкунианцев заинтересованы в том, чтобы пригласить тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби.
«Юнайтед» уже контактировал с итальянским специалистом летом 2024 года, когда рассматривал возможность увольнения Эрика тен Хага. В итоге клуб решил продлить контракт с нидерландцем.
Де Дзерби по-прежнему нравится боссам «МЮ», но назначение Гласнера считается более вероятной и достижимой целью. Отмечается, что Роберто вряд ли согласится уйти из «Марселя» зимой, но хотел бы вернуться в АПЛ в будущем – ранее он работал в «Брайтоне».
Также в «Юнайтед» обсуждались кандидатуры Франческо Фарьоли из «Порту», Андони Ираолы из «Борнмута» и Марку Силвы из «Фулхэма». У Силвы и Ираолы, как и у Гласнера, летом истекают контракты.
При этом назначение Энцо Марески, который покинул «Челси» 1 января, считается маловероятным.