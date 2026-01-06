Радионова о жизни с Кучаевым: «Это плюс, когда в отношениях оба спортсмены. Ты понимаешь, что после тренировки хочется ничего не делать, ни с кем не разговаривать. Прекрасно вхожу в положение мужа»

Елена Радионова высказалась о жизни с Константином Кучаевым.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 по фигурному катанию Елена Радионова высказалась об отношениях с полузащитником «Ростова » Константином Кучаевым .

– Константин играет за «Ростов». Вы переехали вместе с мужем или остались в Москве?

– Я переехала с мужем в Ростов‑на‑Дону почти сразу, как только дочка немного подросла, и мы поняли, что она готова к этому. Сразу начали планировать. В итоге сменили город и живем там обычной жизнью. Вопрос – не ехать с мужем – у нас даже не стоял. Я знаю, что семьи футболистов живут по‑разному. Кто‑то за переезд, кто‑то ­– против. Но мы об этом даже не задумывались. Я считаю, что семья должна существовать вместе. Поэтому когда Вика родилась, мы доделали все дела в Москве и сразу начали думать о том, как переезжать.

Муж уже был там, он заранее подготовил все для удобства. Мы приехали и достаточно быстро обосновались, привыкли к ритму жизни с ребенком. Благо, она нам давала поспать. Были, конечно, бессонные ночи, но их, слава богу, не так много. Привыкли к такому графику. Я всегда была ночью с ребенком, а у мужа было время отдохнуть. Вика очень любит папу, она прям папина дочка. И вопрос о том, чтобы не ехать с ним, не рассматривался, потому что у них невероятная связь. Когда они вместе, у них своя химия.

– Часто ли ходите на матчи мужа?

– Я стараюсь ходить на каждый домашний матч мужа, поддерживать его. И, конечно, когда игра не очень поздно, всегда с собой беру Вику. Она очень любит смотреть футбол. Когда по телевизору дома идет футбол, она всегда смотрит и говорит: «Папа, папа там играет». Футбола в ее жизни много. Она тоже ходит на матчи и смотрит на папу.

– Помогает ли в отношениях то, что вы оба спортсмены? Может, понимаете друг друга лучше?

– Мне кажется, что это плюс, когда в отношениях оба спортсмены. Ты понимаешь, что такое тренировки, ненормированный график, сборы. И что после тренировки хочется отдохнуть, ничего не делать, ни с кем не разговаривать, просто восстановить силы. Я прекрасно вхожу в положение мужа и понимаю, что где‑то ему надо дать просто спокойно полежать, чтобы его никто не трогал.

Нашей дочке всегда хочется больше папиного внимания и, конечно, не всегда получается просто полежать. Но в плане взаимопонимания друг с другом – это плюс. Может быть, где‑то я больше погружена в футбол, чем другие жены. Мне просто интересно в этом разбираться. И я сейчас тоже этим видом спорта живу, болею за мужа, очень им горжусь, – сказала Радионова.