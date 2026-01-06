  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радионова о жизни с Кучаевым: «Это плюс, когда в отношениях оба спортсмены. Ты понимаешь, что после тренировки хочется ничего не делать, ни с кем не разговаривать. Прекрасно вхожу в положение мужа»
14

Радионова о жизни с Кучаевым: «Это плюс, когда в отношениях оба спортсмены. Ты понимаешь, что после тренировки хочется ничего не делать, ни с кем не разговаривать. Прекрасно вхожу в положение мужа»

Елена Радионова высказалась о жизни с Константином Кучаевым.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 по фигурному катанию Елена Радионова высказалась об отношениях с полузащитником «Ростова» Константином Кучаевым

– Константин играет за «Ростов». Вы переехали вместе с мужем или остались в Москве?

– Я переехала с мужем в Ростов‑на‑Дону почти сразу, как только дочка немного подросла, и мы поняли, что она готова к этому. Сразу начали планировать. В итоге сменили город и живем там обычной жизнью. Вопрос – не ехать с мужем – у нас даже не стоял. Я знаю, что семьи футболистов живут по‑разному. Кто‑то за переезд, кто‑то ­– против. Но мы об этом даже не задумывались. Я считаю, что семья должна существовать вместе. Поэтому когда Вика родилась, мы доделали все дела в Москве и сразу начали думать о том, как переезжать.

Муж уже был там, он заранее подготовил все для удобства. Мы приехали и достаточно быстро обосновались, привыкли к ритму жизни с ребенком. Благо, она нам давала поспать. Были, конечно, бессонные ночи, но их, слава богу, не так много. Привыкли к такому графику. Я всегда была ночью с ребенком, а у мужа было время отдохнуть. Вика очень любит папу, она прям папина дочка. И вопрос о том, чтобы не ехать с ним, не рассматривался, потому что у них невероятная связь. Когда они вместе, у них своя химия.

– Часто ли ходите на матчи мужа?

– Я стараюсь ходить на каждый домашний матч мужа, поддерживать его. И, конечно, когда игра не очень поздно, всегда с собой беру Вику. Она очень любит смотреть футбол. Когда по телевизору дома идет футбол, она всегда смотрит и говорит: «Папа, папа там играет». Футбола в ее жизни много. Она тоже ходит на матчи и смотрит на папу.

 – Помогает ли в отношениях то, что вы оба спортсмены? Может, понимаете друг друга лучше?

 – Мне кажется, что это плюс, когда в отношениях оба спортсмены. Ты понимаешь, что такое тренировки, ненормированный график, сборы. И что после тренировки хочется отдохнуть, ничего не делать, ни с кем не разговаривать, просто восстановить силы. Я прекрасно вхожу в положение мужа и понимаю, что где‑то ему надо дать просто спокойно полежать, чтобы его никто не трогал.

Нашей дочке всегда хочется больше папиного внимания и, конечно, не всегда получается просто полежать. Но в плане взаимопонимания друг с другом – это плюс. Может быть, где‑то я больше погружена в футбол, чем другие жены. Мне просто интересно в этом разбираться. И я сейчас тоже этим видом спорта живу, болею за мужа, очень им горжусь, – сказала Радионова. 

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?26409 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoЕлена Радионова
logoКонстантин Кучаев
logoМатч ТВ
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шешко о дубле в матче с «Бернли»: «Это придаст уверенности. Рад, что смог помочь «МЮ» – это самое важное для меня»
4 минуты назад
Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»
сегодня, 01:45
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
сегодня, 01:30
Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»
сегодня, 00:34
Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»
вчера, 23:05
Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»
вчера, 22:54
Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»
вчера, 22:48
Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
вчера, 22:41
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
вчера, 22:35
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
вчера, 22:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
16 минут назад
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
35 минут назад
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
48 минут назад
Дмитрий Парфенов: «Не уверен, что Карседо пришел с намерением играть в спартаковский футбол. Не думаю, что был разговор: все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет»
сегодня, 01:15
Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
сегодня, 01:02
«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе
сегодня, 00:47
«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера
сегодня, 00:22
Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»
вчера, 22:59
Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»
вчера, 22:46
Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
вчера, 22:40