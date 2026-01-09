Карл – лучший игрок «Баварии» в декабре. 17-летний хавбек обошел Кейна и Олисе в голосовании
Карл – лучший игрок декабря в «Баварии».
Полузащитник Леннарт Карл признан лучшим игроком «Баварии» в декабре.
Набрав более 45% голосов, он опередил Харри Кейна (18%) и Майкла Олисе (13%). Это первая подобная награда для 17-летнего игрока.
Карл провел 5 матчей в декабре, 3 из которых в стартовом составе. На его счету 2 гола – в игре Бундеслиги с «Майнцем» (2:2) и в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» (3:1).
Подробная статистика Леннарта доступна по ссылке.
Карл из «Баварии» сказал, что хотел бы сыграть за «Реал». Теперь его уничтожают собственные фанаты
Эберль о словах Карла про «Реал»: «Это не проблема, для «Баварии» вопрос закрыт. 17-летние иногда могут ошибаться»
