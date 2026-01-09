Мбаппе по 5 часов в день работал над восстановлением на базе «Реала». Форвард сегодня прилетит на финал Суперкубка Испании с «Барселоной»
Мбаппе прилетит на финал Суперкубка Испании с «Барселоной».
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе вылетел в Саудовскую Аравию частным самолетом и присоединится к команде перед финалом Суперкубка Испании против «Барселоны».
Об этом сообщает журналист Альваро Эстебан. По его данным, в последние дни Мбаппе усердно работал над восстановлением после травмы, игрок проводил почти 5 часов на базе в Вальдебебасе.
El Partidazo de COPE утверждает, что чемпион мира сегодня еще проведет тренировку в Мадриде, а затем вылетит в Саудовскую Аравию и только вечером прибудет в страну, где завтра присоединится к партнерам и проведет совместное занятие.
Финал состоится в воскресенье, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Альваро Эстебана в Х
