Мбаппе по 5 часов в день работал над восстановлением на базе «Реала». Форвард сегодня прилетит на финал Суперкубка Испании с «Барселоной»

Мбаппе прилетит на финал Суперкубка Испании с «Барселоной».

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе вылетел в Саудовскую Аравию частным самолетом и присоединится к команде перед финалом Суперкубка Испании против «Барселоны».

Об этом сообщает журналист Альваро Эстебан. По его данным, в последние дни Мбаппе усердно работал над восстановлением после травмы, игрок проводил почти 5 часов на базе в Вальдебебасе.

El Partidazo de COPE утверждает , что чемпион мира сегодня еще проведет тренировку в Мадриде, а затем вылетит в Саудовскую Аравию и только вечером прибудет в страну, где завтра присоединится к партнерам и проведет совместное занятие.

Финал состоится в воскресенье, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.