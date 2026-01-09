«Интеру» и «Ювентусу» интересен Мухаремович. Туринцам принадлежат 50% прав на защитника «Сассуоло»
«Интер» и «Ювентус» претендуют на Тарика Мухаремовича.
Защитник «Сассуоло» Тарик Мухаремович интересен двум ведущим клубам Серии А.
По данным Sky Sport, «Интер» установил контакты с окружением 22-летнего футболиста. Речь идет о сделке в июне, так как «нероверде» не хотят расставаться с защитником в январе. Его действующий контракт рассчитан до 2031 года.
В трансфере Тарика также заинтересован «Ювентус», обладающий 50% прав на игрока. Это может позволить туринцам подписать его по более низкой цене.
В текущем сезоне Мухаремович провел 16 матчей в Серии А, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
