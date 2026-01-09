Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены

Алонсо вступился за Винисиуса, когда Симеоне дразнил игрока во время замены.

Между Винисиусом Жуниором, Диего Симеоне и Хаби Алонсо возникла словесная перепалка во время замены бразильца в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» – «Реал Мадрид » (1:2).

Главный тренер «Атлетико» сказал вингеру «Реала»: «Слушай, слушай…», указывая на свист трибун. При этом не ясно, было ли это обращено лично к Винисиусу или к факту его замены.

Бразилец начал требовать от судьи показать Симеоне желтую карточку: «Карточку… Ему карточку, ему!» В итоге предупреждение заработали оба.

В этот момент в ситуацию вмешался Хаби Алонсо . Главный тренер «Реала» вступился за своего игрока и начал выговаривать Симеоне за его поведение. Его слова попали в трансляцию Movistar: «Чоло! Чоло! Ты занимайся своими [игроками], черт возьми».

Винисиус тем временем продолжал требовать желтую карточку для Симеоне, а Федерико Вальверде подошел поговорить с тренером «Атлетико». Капитан «матрасников» Коке , в свою очередь, направился к Алонсо, на что тот ответил: «Он не должен вмешиваться», имея в виду Симеоне.

До этого по ходу матча между Симеоне и Винисиусом уже возникали стычки. Аргентинец сказал игроку «Реала»: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мои слова».

