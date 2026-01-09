  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семеньо о «Ман Сити»: «Я горжусь трансфером, это клуб с одним из величайших тренеров и топ-игроками. Я 10 лет наблюдал за командой Пепа»
3

Семеньо о «Ман Сити»: «Я горжусь трансфером, это клуб с одним из величайших тренеров и топ-игроками. Я 10 лет наблюдал за командой Пепа»

Семеньо о «Сити»: горжусь трансфером, здесь топ-игроки и один из лучших тренеров.

Антуан Семеньо высказался о переходе в «Манчестер Сити».

«Горожане» сегодня объявили о трансфере 26-летнего вингера из «Борнмута». Сумма трансфера составила 62,5+1,5 млн фунтов. 

«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Сити».

Я наблюдал за «Сити» в течение последнего десятилетия под руководством Пепа Гвардиолы, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добивались потрясающих результатов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Они установили самые высокие стандарты. Это клуб с игроками и инфраструктурой мирового класса, и одним из величайших тренеров в истории в лице Пепа.

У меня много возможностей для совершенствования, поэтому быть в этом клубе на данном этапе моей карьеры для меня идеально. Оказаться здесь – настоящая привилегия. Я уверен, что еще покажу свой лучший футбол в будущем.

«Сити» находится в отличном положении – они по-прежнему участвуют в четырех турнирах. Я действительно чувствую, что могу помочь им успешно провести вторую половину сезона. 

«Этихад» – мой новый дом. Мне не терпится сыграть здесь перед болельщиками, и я надеюсь показать всем, на что я способен», – заявил Семеньо.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4588 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoпремьер-лига Англия
logoАнтуан Семеньо
logoМанчестер Сити
logoКубок английской лиги
logoПеп Гвардиола
logoКубок Англии
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
Этихад Стэдиум
logoБорнмут
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семеньо перешел в «Сити» за трофеями. Не повторит судьбу Грилиша?
вчера, 12:20
Семеньо перешел в «Ман Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Контракт с вингером – до 2031 года
9 января, 09:10Фото
Семеньо проходит медосмотр для «Ман Сити», «Ливерпуль» не пытался перехватить сделку. «Горожане» заплатят «Борнмуту» 62,5+1,5 млн фунтов за вингера в течение двух лет (Бен Джейкобс)
8 января, 10:15
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
5 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
14 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
15 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
21 минуту назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
25 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
42 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
54 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
49 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
49 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
55 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
4 минуты назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
14 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
18 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
25 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
29 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
49 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
49 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06