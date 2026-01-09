Семеньо о «Ман Сити»: «Я горжусь трансфером, это клуб с одним из величайших тренеров и топ-игроками. Я 10 лет наблюдал за командой Пепа»

Семеньо о «Сити»: горжусь трансфером, здесь топ-игроки и один из лучших тренеров.

Антуан Семеньо высказался о переходе в «Манчестер Сити».

«Горожане» сегодня объявили о трансфере 26-летнего вингера из «Борнмута». Сумма трансфера составила 62,5+1,5 млн фунтов.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Сити ».

Я наблюдал за «Сити» в течение последнего десятилетия под руководством Пепа Гвардиолы , и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добивались потрясающих результатов в Лиге чемпионов , Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Они установили самые высокие стандарты. Это клуб с игроками и инфраструктурой мирового класса, и одним из величайших тренеров в истории в лице Пепа.

У меня много возможностей для совершенствования, поэтому быть в этом клубе на данном этапе моей карьеры для меня идеально. Оказаться здесь – настоящая привилегия. Я уверен, что еще покажу свой лучший футбол в будущем.

«Сити» находится в отличном положении – они по-прежнему участвуют в четырех турнирах. Я действительно чувствую, что могу помочь им успешно провести вторую половину сезона.

«Этихад» – мой новый дом. Мне не терпится сыграть здесь перед болельщиками, и я надеюсь показать всем, на что я способен», – заявил Семеньо.