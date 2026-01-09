Семеньо о «Ман Сити»: «Я горжусь трансфером, это клуб с одним из величайших тренеров и топ-игроками. Я 10 лет наблюдал за командой Пепа»
Антуан Семеньо высказался о переходе в «Манчестер Сити».
«Горожане» сегодня объявили о трансфере 26-летнего вингера из «Борнмута». Сумма трансфера составила 62,5+1,5 млн фунтов.
«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Сити».
Я наблюдал за «Сити» в течение последнего десятилетия под руководством Пепа Гвардиолы, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добивались потрясающих результатов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.
Они установили самые высокие стандарты. Это клуб с игроками и инфраструктурой мирового класса, и одним из величайших тренеров в истории в лице Пепа.
У меня много возможностей для совершенствования, поэтому быть в этом клубе на данном этапе моей карьеры для меня идеально. Оказаться здесь – настоящая привилегия. Я уверен, что еще покажу свой лучший футбол в будущем.
«Сити» находится в отличном положении – они по-прежнему участвуют в четырех турнирах. Я действительно чувствую, что могу помочь им успешно провести вторую половину сезона.
«Этихад» – мой новый дом. Мне не терпится сыграть здесь перед болельщиками, и я надеюсь показать всем, на что я способен», – заявил Семеньо.