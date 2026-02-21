🎥 7-летнего сына Шченсного называют новым Неймаром. Мальчишка зажигает в академии «Барсы»

Войчех Шченсны успешно перевоспитал сына : 7-летний Лиам, который раньше болел за «Мадрид», теперь переживает за «Барселону». А вот воспитать для «блауграны» нового вратаря у поляка пока не получается.

Лиам поделился кадрами с тренировки в «Ла Масии». Соцсети сравнивают мальчишку с Ламином Ямалем и называют новым Неймаром. Настоящий мастер!

Войчех в тот день навестил детей из академии «Барсы».

Папа прививает сыну характер. Когда «Барса» отмечала чемпионство в сезоне-2024/25 Лиам почти забил гол идеальным ударом через себя. Войчех испортил сынишке праздник – с легкостью отразил удар.