😟 Прощайте трансферы? Реконструкция «Камп Ноу» обойдется «Барсе» существенно дороже, чем планировалось

Diario SPORT написали неприятную новость для фанатов «Барселоны».

Реконструкция «Камп Ноу» обойдется для каталонцев существенно дороже, чем планировалось. Уточняется, что дополнительные расходы составят €200-300 млн.

Первоначальное финансирование в размере €1,45 млрд превышено из-за задержек и непредвиденных обстоятельств.

Клуб закроет статью расходов и не будет оспаривать их со строительной компанией Limak, отвечающей за реконструкцию.

