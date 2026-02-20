😟 Прощайте трансферы? Реконструкция «Камп Ноу» обойдется «Барсе» существенно дороже, чем планировалось
Diario SPORT написали неприятную новость для фанатов «Барселоны».
Реконструкция «Камп Ноу» обойдется для каталонцев существенно дороже, чем планировалось. Уточняется, что дополнительные расходы составят €200-300 млн.
Первоначальное финансирование в размере €1,45 млрд превышено из-за задержек и непредвиденных обстоятельств.
Клуб закроет статью расходов и не будет оспаривать их со строительной компанией Limak, отвечающей за реконструкцию.
Офигеть канеш цены нынче, будто бы не шибко нормально это, для реконструкции стадиона. Да и по времени тоже как-то весьма странно, ты же не город строишь с нуля, а всего лишь стадион достраиваешь, причём по плану, а не с ежедневной импровизацией
Грубейшие недоделки со стороны турецкой компании Limak,включая драки строителей и ещё масса зафиксированных инцидентов.
О финансовых трудностях все знают,которые косвенно тоже влияли на скорость работы
Но реконструкция выходит дороже, чем строить с нуля. Это не говорит о том, что Лапорта начудил, он просто выбрал тех, кого смогли задемпить максимально. Европейцы что в проектировке, что в реализации с учетом строй-материалов обошлись бы сильно дороже.
Вообще, классическая история разыгрывать тендер на постройку или реконструкцию здания, выбрать тех кто просто предложит и быстро, и дешево. А потом все сроки отпадают, ну и качество постройки будет оставлять желать лучшего.
На другое Барса и не могла расчитывать. Выбирали бы на основе качества, то реконструкция длилась бы лет 10, с учетом европейских профсоюзов. Тогда бы точно Барселону спасло бы только продажа клуба Саудовскому принцу.