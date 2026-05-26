Якирович пошутил о выходе «Халла» в АПЛ: «Меня назначили с одной задачей: удержать клуб в Чемпионшипе. Я провалился»
Сергей Якирович: меня позвали удержать «Халл» в Чемпионшипе, а мы вышли в АПЛ.
Сергей Якирович с юмором прокомментировал выход «Халл Сити» в АПЛ.
В предыдущем сезоне клуб едва не вылетел из Чемпионшипа, заняв 21-е место.
«Я должен принести извинения.
Меня назначили с одной задачей: удержать «Халл Сити» в Чемпионшипе. Я провалился, мы ведь поднимаемся в Премьер-лигу», – сказал тренер, обращаясь к толпе болельщиков.
«Халл» думал выйти в АПЛ через суд, но сделал все на поле. «Мидлсбро» не справился
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?249 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Hull Live
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии