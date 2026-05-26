Якирович пошутил о выходе «Халла» в АПЛ: «Меня назначили с одной задачей: удержать клуб в Чемпионшипе. Я провалился»

Сергей Якирович: меня позвали удержать «Халл» в Чемпионшипе, а мы вышли в АПЛ.

В предыдущем сезоне клуб едва не вылетел из Чемпионшипа, заняв 21-е место.

«Я должен принести извинения.

Меня назначили с одной задачей: удержать «Халл Сити» в Чемпионшипе. Я провалился, мы ведь поднимаемся в Премьер-лигу», – сказал тренер, обращаясь к толпе болельщиков.

