  • Якирович пошутил о выходе «Халла» в АПЛ: «Меня назначили с одной задачей: удержать клуб в Чемпионшипе. Я провалился»
Сергей Якирович: меня позвали удержать «Халл» в Чемпионшипе, а мы вышли в АПЛ.

Сергей Якирович с юмором прокомментировал выход «Халл Сити» в АПЛ.

В предыдущем сезоне клуб едва не вылетел из Чемпионшипа, заняв 21-е место.

«Я должен принести извинения. 

Меня назначили с одной задачей: удержать «Халл Сити» в Чемпионшипе. Я провалился, мы ведь поднимаемся в Премьер-лигу», – сказал тренер, обращаясь к толпе болельщиков.

«Халл» думал выйти в АПЛ через суд, но сделал все на поле. «Мидлсбро» не справился

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Hull Live
первый боснийский тренер
Okaka
первый боснийский тренер
Nado skazat, xoroshiy. Mertvıy Kayserispor v lige soxranil, seycas Xall podnyal
Материалы по теме
«Халл» сыграет в АПЛ впервые с сезона-2016/17
23 мая, 16:37
Плей-офф Чемпионшипа. Финал. «Халл» победил «Мидлсбро» и вышел в АПЛ
23 мая, 16:34
