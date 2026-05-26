«Милан» предложил Ираоле контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Он фаворит на пост тренера (Николо Скира)

Ираола – фаворит на пост тренера «Милана».

«Милан» предложил Андони Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой 4 миллиона евро в год, сообщает журналист Николо Скира. 

Испанский специалист является фаворитом «россонери» на пост главного тренера. Ираола покинет «Борнмут» этим летом.

Он также получил еще три предложения – от «Кристал Пэлас», «Ньюкасла» и «Байера».

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Николо Скиры в Х
Зачем ему идти в это болото? В Ливерпуле скоро освободится местечко. Есть еще Ньюкасл. С платежеспособными владельцами. Тем более он уже адаптировался в АПЛ и явно не планирует набирать команду из пенсионеров-свободных агентов
Alexandr Bychkov
Кроме Модрича в Милане нет пенсионеров свободных агентов
Alexandr Bychkov
Там Слот остаётся
Не знаю получится ли, но это правильный вектор выбора тренера
Amalfitano
Чем он правильный? Много иностранцев в истории преуспели в Милане? Милан не Интер, где исторически чаще побеждали именно иностранные тренеры.
Denosaur
В 21м веке у Интера победы с итальянцами Манчини, Конте, Индзаги, а также по разу с иностранцами Моуриньо (на багаже Манчини, кхе)) и Киву (с командой Индзаги)
Откуда пошли сказки, что состав Милана не способен в прессинг? Это бывший тренер Милана не способен в прессинг.
Эступиньян был невероятно силён в АПЛ в прессинге. Рабьо, Модрич, Фофана, Лофтус-Чик, Пулишич, Салемакекрс хороши в прессинге.
Новые игроки в любом случае придут и купить ещё 2-3 игроков сильных в движении и норм Ираола спокойно в ЛЧ попадёт с этим составом.
У Милана не ужасный состав + ещё игроки в арендах в других клубах из которых новый тренер может получить больше чем старый.
Микель Артета 65%
Ну там из более-менее интересных в аренде только Муса- работоспособный , но крайне тупорылый чертяка.
Я не понимаю, кем Милан собирается играть в футбол Ираолы. Не представляю в прессинге Леау, 33летнего Фюлькруга, Хименеса и прочих. Значит нужны трансферы, но это нужно кому то впаривать Леау за огромные бабищи и на них накупить игроков 5-6
Catch You
Какие еще Фюллкруг, специально пишите, знаете же что его возвращаютв в ВХ. Леау 100 % уйдет как и Хименес. Они первые в списке на продажу причем не за дорого лишь бы продать. Есть кому играть не парься, проблема сейчас в другом не окажется ли как Фонсека. Иностранцы в Серии А не справляются в отличие от АПЛ
Darren&K
Ираола теоретически может не справиться со звездными игроками, потому что у него таких никогда не было. У него всегда были работяги, которые верили в тренера и выполняли его установки. А с вашими примадоннами, причем как среди игроков так и в управлении, вполне может и провалиться. Но не потому, что тренер дерьмовый, а потому что кто-то не хочет отрабатывать. Это ладно еще Эрнандес ушел
Супер вариант. Ираола шикарный тренер
И тут Ливерпуль в пролёте
Ливерпуль не спи.
Здравая мысль? В Милане? Быть такого не может!
хороший вариант. состав только надо переучить с автобуса на прессинг
Надо были с Де Дзерби договариваться , прошлым летом был шанс и сейчас опять можно было ...но Милан ушами хлопают
