«Милан» предложил Ираоле контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Он фаворит на пост тренера (Николо Скира)

Ираола – фаворит на пост тренера «Милана».

«Милан » предложил Андони Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой 4 миллиона евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

Испанский специалист является фаворитом «россонери» на пост главного тренера. Ираола покинет «Борнмут » этим летом.

Он также получил еще три предложения – от «Кристал Пэлас», «Ньюкасла » и «Байера ».