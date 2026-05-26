«Милан» предложил Ираоле контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Он фаворит на пост тренера (Николо Скира)
Ираола – фаворит на пост тренера «Милана».
«Милан» предложил Андони Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой 4 миллиона евро в год, сообщает журналист Николо Скира.
Испанский специалист является фаворитом «россонери» на пост главного тренера. Ираола покинет «Борнмут» этим летом.
Он также получил еще три предложения – от «Кристал Пэлас», «Ньюкасла» и «Байера».
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?249 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Николо Скиры в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Эступиньян был невероятно силён в АПЛ в прессинге. Рабьо, Модрич, Фофана, Лофтус-Чик, Пулишич, Салемакекрс хороши в прессинге.
Новые игроки в любом случае придут и купить ещё 2-3 игроков сильных в движении и норм Ираола спокойно в ЛЧ попадёт с этим составом.
У Милана не ужасный состав + ещё игроки в арендах в других клубах из которых новый тренер может получить больше чем старый.