  • Карраскаль не прочь вернуться в Россию. «Фламенго» готов продать хавбека на фоне проблем с дисциплиной (O Globo)
Карраскаль не прочь вернуться в Россию. «Фламенго» готов продать хавбека на фоне проблем с дисциплиной (O Globo)

24 мая колумбийский полузащитник получил красную карточку в матче против «Палмейраса» в 17-м туре чемпионата Бразилии (0:3). Это его третье удаление в 2026 году. 

По информации O Globo, «Фламенго» недоволен дисциплиной Карраскаля и включил его в список игроков, доступных для трансфера в ближайшее окно. Отмечается, что проблемы с поведением у игрока прослеживаются не только на поле – он часто устраивает шумные вечеринки у себя дома. 

Футболист уже дал понять своим агентам, что не прочь вернуться в чемпионат России. Ранее он играл за ЦСКА и «Динамо» – в 2025 году бело-голубые продали его «Фламенго» за 12 млн евро. 

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Карраскаль провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: O Globo
Комментарии

Проблемы с дисциплиной? Чемпион России и дважды юбиляр футбольная команда Зенит ждет вас!
Ответ
Одна южная команда, угорающая по коровам, тоже не против таких персонажей, я думаю
Ответ
Одна южная команда, угорающая по коровам, тоже не против таких персонажей, я думаю
🤣🤣👍
да уж, удачно его динамики впарили за счёт того, что Зенит снабдил бразильцев деньгами
Ответ
Прям так впарили. Топ 3 игрок Динамо точно был. Он уехал потому, что не хотел с ссаным физруком Пескарём Иванычем работать
Ответ
да уж, удачно его динамики впарили за счёт того, что Зенит снабдил бразильцев деньгами
Лучший игрок наш был. Надеюсь, вернут под Шварца
Да он и в ЦСКА бы щас не испортил картины, за адекватные деньги везде бы был в порядке
Ответ
Его из-за дисциплины и продали в Динамо, еще как бы испортил, если сидит на банке а не играет то начинает чудить
Ответ
Согласен, жаль, что с Федотовым конфликт случился, мог бы еще пользы принести
В Спартак бездаря
Ничего удивительного, что ЦСКА так легко его в Динамо отпустило.
И просто чудо, что Динамо так успешно его продало.
Когда он в настроении - он топ-игрок. Но когда настроения нет - абсолютно незаметен на поле, если не хуже. Не все тренеры готовы терпеть игрока, который хоть и многое может, но далеко не всегда хочет.
клубы рпл как санитары леса. если есть что продать, любой хлам - наши подберут, да ещё и заплатят выше рынка
"На тебе, Боже, что нам не гоже"
Ответ
А богом вы один клуб из одного городка назвали, он с Венделом порядок наведут.
Ответ
Тогда Газпрому каждое лето надо будет снаряжать экспедицию в дебри Амазонки или Капакабаны, чтобы найти и вернуть этих двух супчиков
Нигде столько не платят?
