Карраскаль не прочь вернуться в Россию. «Фламенго» готов продать хавбека на фоне проблем с дисциплиной (O Globo)

Карраскаль может вернуться в Россию.

24 мая колумбийский полузащитник получил красную карточку в матче против «Палмейраса» в 17-м туре чемпионата Бразилии (0:3). Это его третье удаление в 2026 году.

По информации O Globo, «Фламенго» недоволен дисциплиной Карраскаля и включил его в список игроков, доступных для трансфера в ближайшее окно. Отмечается, что проблемы с поведением у игрока прослеживаются не только на поле – он часто устраивает шумные вечеринки у себя дома.

Футболист уже дал понять своим агентам, что не прочь вернуться в чемпионат России. Ранее он играл за ЦСКА и «Динамо» – в 2025 году бело-голубые продали его «Фламенго» за 12 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Карраскаль провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.