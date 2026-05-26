Киммих хочет выиграть требл с «Баварией»: «Это задача на следующий год. Успех – это здорово, но в то же время это всегда вызов – закрепить его и добиться еще большего»

Киммих о требле: это будет задача на следующий год.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о том, ставят ли в клубе задачу выиграть требл в следующем сезоне.

«Да, конечно. Успех – это, безусловно, здорово, но в то же время это всегда вызов – закрепить его и добиться еще большего. Это будет задача на следующий год.

Конечно, нам нужно внести некоторые коррективы. Мы потеряли нескольких игроков в лице Леона [Горетцки], Рафы [Геррейру ] и Николаса [Джексона ]. Нам придется хорошо их заменить, и тогда, надеюсь, мы снова сможем вступить в борьбу», – сказал Киммих в интервью Bild.

В сезоне-2025/26 «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии.