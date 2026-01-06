«Карпин говорит: «Ты не бегаешь нихрена». Показывает список по пробегу: там вратари и я следующий над ними. Я думал, что работаю на максимум». Логашов о тренировках

Логашов: думал, что я много бегал, а оказалось – нет. Я не знал, что халявил.

Бывший защитник «Ростова » Арсений Логашов вспомнил, как Валерий Карпин критиковал его за работу на тренировках.

– Я, на самом деле, хорошо играл в «Ростове», по игре от тренера ко мне практически никогда не было претензий. Только к тренировочному процессу.

– Халявили?

– Я не знал, что я халявил (смеется). Я раньше всегда думал, что я работаю на максимум. У нас датчики висели, я выкладывался всегда на тренировках. В один момент Карпин говорит: «Ты не бегаешь нихрена». Я думаю, да не может быть. Захожу к нему после тренировки, он мне список по пробегу показывает: там вратари и я следующий над ними. Старался, но не понимал, как у меня 10 метров на спринте за тренировку, а ощущение, будто отпахал все поле.

Я всегда говорил – если моя команда выигрывает, какие ко мне вопросы? Значит, мне не надо. Не было такого, что я на месте стоял. Просто думал, что я всегда много бегал, а оказалось – нет.

В одну из тренировок Карпин снова говорит, что я последний по пробегу. Пообещал, что выложусь на тренировке, буду лучшим. Началась, я как давай носиться, бегать, прыгать, весь мокрый. В номер пришел, полчаса до душа не мог дойти. Спускаемся на ужин, горд собой, спрашиваю: «Ну что, Георгиевич, как я?» – «Последний» – «Врут ваши датчики».

Был еще момент, играли с «Краснодаром» на Кубок дома, первая игра после сборов, я наигрывался в основе. Он меня спрашивает: «Выиграем?» А я нутром чувствую, говорю: «Победим» – «Отвечаешь?» – «Гнидой буду». Мы победили, я хорошо отыграл, все классно. И следующую с «Мордовией» играли, я не в старте. Георгиевич опять: «Ну, выиграем?» – «Не знаю, уже не от меня зависит» (смеется). Проиграли тогда, кстати.

Хорошие отношения были с Карпиным, могли всегда посмеяться. Но шутом он не был, когда надо, максимально серьезно относится ко всему. У нас были хорошие отношение, он понимал меня. Я иногда обижался на Георгиевича, когда не играл, но очень уважаю его за прямоту, честность и то, какой он человек, – сказал Логашов.